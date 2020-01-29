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    На Вінниччині лікарі готові до можливого спалаху китайського коронавірусу

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    ілюстративне фото - На Вінниччині лікарі готові до можливого спалаху китайського коронавірусу
    ілюстративне фото
    фото: vinbazar

    Лікарі області готові до можливого спалаху коронавірусу, який лютує у Китаї

    Пацієнтів, в організмі яких виявлять захворювання, відправлятимуть в регіональний інфекційний центр. Він знаходиться на вулиці Київській.

    Медики готуються до стандартного лікування захворювання. Як зазначила редакції сайту Vinbazar.com директорка Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації Людмила Грабович, коронавірус - це звичайний вірус ГРВІ, який мутує кожен рік. Пацієнтів з підозрою на це захворювання доставлятимуть в інфекційне відділення лікарні №1 у Вінниці. 

    Для лікування пацієнтів застосовуватимуть противірусні препарати, а також засоби, якими медики лікують СНІД та гепатити. Якщо коронавірус супроводжуватиметься інфекцією, пацієнту нададуть антибіотики та імуномодулянти. 

    Людмила Грабович
    Людмила Грабович

    «Ситуація із захворюванням наразі стабільна. Я вважаю, що ми готові до лікування осіб, заражених коронавірусом», - підсумувала Людмила Грабович. 

    До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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