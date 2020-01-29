На Вінниччині лікарі готові до можливого спалаху китайського коронавірусу



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ілюстративне фото фото: vinbazar

Лікарі області готові до можливого спалаху коронавірусу, який лютує у Китаї

Пацієнтів, в організмі яких виявлять захворювання, відправлятимуть в регіональний інфекційний центр. Він знаходиться на вулиці Київській.

Медики готуються до стандартного лікування захворювання. Як зазначила редакції сайту Vinbazar.com директорка Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації Людмила Грабович, коронавірус - це звичайний вірус ГРВІ, який мутує кожен рік. Пацієнтів з підозрою на це захворювання доставлятимуть в інфекційне відділення лікарні №1 у Вінниці.

Для лікування пацієнтів застосовуватимуть противірусні препарати, а також засоби, якими медики лікують СНІД та гепатити. Якщо коронавірус супроводжуватиметься інфекцією, пацієнту нададуть антибіотики та імуномодулянти.

Людмила Грабович

«Ситуація із захворюванням наразі стабільна. Я вважаю, що ми готові до лікування осіб, заражених коронавірусом», - підсумувала Людмила Грабович.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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