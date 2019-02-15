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    У світі

    Окупанти зібрали у Москві бойовиків з Донбасу

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    <p>Ватажок цього &laquo;союзу&raquo;, керівник першої окупаційної адміністрації в Донецьку Олександр Бородай заявив, що ця організація готова у найкоротші терміни мобілізувати місцевих до військ окупантів</p> - Окупанти зібрали у Москві бойовиків з Донбасу

    Ватажок цього «союзу», керівник першої окупаційної адміністрації в Донецьку Олександр Бородай заявив, що ця організація готова у найкоротші терміни мобілізувати місцевих до військ окупантів

    Бойовиків зібрали у «Президент-готелі», де російська влада проводить різні офіційні заходи

    Помічник президента РФ Владислав Сурков зібрав у Москві «раду» російських бойовиків, які воювали і продовжують воювати на Донбасі. Про це УНІАН повідомили у, так званому, «Союзі Добровольців Донбасу».

    Бойовиків зібрали у «Президент-готелі», де російська влада проводить різні офіційні заходи.

    Ватажок цього «союзу», керівник першої окупаційної адміністрації в Донецьку Олександр Бородай заявив, що ця організація багато робить «у медико-соціальній сфері, і в справі військово-патріотичного виховання молоді». За його словами, «союз» сприяв наданню медичної допомоги 800 пораненим бойовикам.

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    «Від Києва в розпал виборчих перегонів можна очікувати чого завгодно. У разі, якщо ситуація вимагає цього, ми мобілізуємо добровольців у найкоротші терміни. До цього ми, як Союз, готові», - сказав Бородай.

    У рамках цієї зустрічі бойовики мають намір обговорити «Роль «добровольців» у російській весні 2014 року в Криму», «Проблеми перебування «добровольців» у місцях позбавлення волі» на окупованій частині Донбасу; здійснення «військово-патріотичної роботи» з підростаючим поколінням, а також «Проблеми соціалізації «добровольців», адаптації до мирного життя в умовах економічної кризи».

    12 лютого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Сурков - дуже високопоставлений чиновник, помічник президента, і всі помічники перебувають у постійному регулярному контакті з головою держави.

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