ООН просить світ дотримуватись олімпійського перемир'я

Традиція укладати тимчасове перемир'я в період Олімпіади зародилася в Греції

Голова Генеральної Асамблеї ООН Мирослав Лайчак звернувся із закликом до всіх країн дотримуватися олімпійського перемир'я під час Олімпійських і Паралімпійських Ігор в Пхенчхані. Відповідне повідомлення поширене ООН. Традиція укладати тимчасове перемир'я в період Олімпіади зародилася в Греції ще в VIII столітті до н.е. Воно починається за тиждень



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Традиція укладати тимчасове перемир'я в період Олімпіади зародилася в Греції

Голова Генеральної Асамблеї ООН Мирослав Лайчак звернувся із закликом до всіх країн дотримуватися олімпійського перемир'я під час Олімпійських і Паралімпійських Ігор в Пхенчхані. Відповідне повідомлення поширене ООН.

Традиція укладати тимчасове перемир'я в період Олімпіади зародилася в Греції ще в VIII столітті до н.е. Воно починається за тиждень до ігор і закінчується через тиждень після їх закриття.

Напередодні XXIII Зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї голова Генасамблеї нагадав про важливу роль спорту в «побудові мирного майбутнього для всього людства». Раніше Генасамблея виділила спорт в якості одного з головних двигунів сталого розвитку, оскільки він сприяє досягненню цілей в таких областях, як права і можливості жінок і молоді, охорона здоров'я, освіта та соціальна інтеграція.

Олімпіада є найбільшим міжнародним спортивним змаганням. Ігри, які зберуть сотні тисяч спортсменів і вболівальників з усіх кінців світу, традиційно ставлять собі за мету зміцнення миру і взаєморозуміння між країнами - цінностей, на яких ґрунтується і Організація Об'єднаних Націй.

Мирослав Лайчак закликав всі ворогуючі сторони використовувати Олімпійське перемир'я як можливість врегулювати розбіжності мирним шляхом. В знак взаємної підтримки і солідарності між Міжнародним олімпійським комітетом і ООН в олімпійському парку піднімуть прапор Організації Об'єднаних Націй.