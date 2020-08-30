Опозиція Білорусі відмовилася від фінансування з боку ЄС



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Опозиція Білорусі відмовилася від фінансування з боку ЄС

Про виділену Євросоюзом фіндопомогу члени КС дізналися зі ЗМ

Координаційна рада опозиції в Білорусі відмовиться від виділеної Євросоюзом фінансової допомоги. Опозиція не хоче мати ніякого відношення до цих грошей.

Про це заявила член президії КС Марія Колесникова на YouTube-каналі колишнього учасника президентських виборів Віктора Бабарика.

Вона зазначила, що таке рішення було прийнято, оскільки рада не просила про надання фінансів.

«Ми не збираємося мати до цих грошей ніякого відношення, ми не збираємося їх розподіляти», - сказала Колесникова.

Вона також додала, що про виділену Євросоюзом фіндопомогу члени КС дізналися зі ЗМІ.

За даними ЗМІ, єврокомісар з питань розширення Олівер Вайгері 21 серпня по прибутті на неформальну зустріч глав МЗС ЄС в Берліні говорив про готовність виділити для освоєння Координаційною радою частини коштів з призначених для Білорусі 53 млн євро фінансової допомоги.

Нагадаємо, проти координаційної ради опозиції Білорусі порушили кримінальну справу; опозиціонерам інкримінують спробу захоплення влади.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

Нагадаємо, 29 серпня, у столиці Білорусі Мінську, на площі Перемоги проходить жіночий марш солідарності. Правоохоронці вже затримали двох журналістів «Радіо Свобода». На марші солідарності і Мінську затримали двох українських журналістів.

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