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    У світі

    В Білорусі жінки відбили у ОМОНу затриманого чоловіка

    • Розсилка
    В Білорусі жінки відбили у ОМОНу затриманого чоловіка
    Скріншот з відео

    Про невдачі білоруських силовиків на акції жінок повідомлялося раніше

    У Білорусі учасниці жіночої акції солідарності відбили у співробітників ОМОН затриманого чоловіка. Відео опублікувало у своєму Twitter-акаунті портал Tut.by.

    На кадрах видно, як троє силовиків ведуть затриманого чоловіка через натовп жінок, які скандують «Ганьба!» і «Відпускай!» Після недовгих переговорів з жінками співробітники ОМОН розвернулися і повернулися назад без затриманого чоловіка.

    Аналогічний інцидент, за даними порталу, стався на пішохідному переході біля будівлі «Вечірнього Мінська». Там колона дівчат чекала зелений сигнал світлофора, коли люди в штатському спробували затримати когось із учасників протесту. Жінки взялися за руки і не дозволили їм зробити це.

    Про невдачі білоруського ОМОНу на акції жінок повідомлялося раніше. Зазначалося, що силовики не змогли зупинити хід протестуючих в Мінську. Дівчата з посмішкою виривалися і бігли далі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

    Нагадаємо, 29 серпня, у столиці Білорусі Мінську, на площі Перемоги проходить жіночий марш солідарності. Правоохоронці вже затримали двох журналістів «Радіо Свобода». На марші солідарності і Мінську затримали двох українських журналістів.

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