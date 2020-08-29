В Білорусі жінки відбили у ОМОНу затриманого чоловіка



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Скріншот з відео

Про невдачі білоруських силовиків на акції жінок повідомлялося раніше

У Білорусі учасниці жіночої акції солідарності відбили у співробітників ОМОН затриманого чоловіка. Відео опублікувало у своєму Twitter-акаунті портал Tut.by.

На кадрах видно, як троє силовиків ведуть затриманого чоловіка через натовп жінок, які скандують «Ганьба!» і «Відпускай!» Після недовгих переговорів з жінками співробітники ОМОН розвернулися і повернулися назад без затриманого чоловіка.

Женщины защитили мужчину от задержания неизвестными. pic.twitter.com/aMVI3FvoF9 — TUT.BY (@tutby) August 29, 2020

Аналогічний інцидент, за даними порталу, стався на пішохідному переході біля будівлі «Вечірнього Мінська». Там колона дівчат чекала зелений сигнал світлофора, коли люди в штатському спробували затримати когось із учасників протесту. Жінки взялися за руки і не дозволили їм зробити це.

Про невдачі білоруського ОМОНу на акції жінок повідомлялося раніше. Зазначалося, що силовики не змогли зупинити хід протестуючих в Мінську. Дівчата з посмішкою виривалися і бігли далі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

Нагадаємо, 29 серпня, у столиці Білорусі Мінську, на площі Перемоги проходить жіночий марш солідарності. Правоохоронці вже затримали двох журналістів «Радіо Свобода». На марші солідарності і Мінську затримали двох українських журналістів.

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