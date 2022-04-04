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    Вибори в Сербії: в лідерах проросійський кандидат

    Попередньо Вучич та його партія перемагають на виборах - Вибори в Сербії: в лідерах проросійський кандидат
    Попередньо Вучич та його партія перемагають на виборах
    фото: Axel Schmidt/Reuters

    Президент Вучич виграє – екзитпол

    Проросійський президент Олександр Вучич виграє вибори в Сербії. Мовиться як про його перемогу на президентських виборах, так і про його партію на парламентських. Про це пише N1.

    Саме про це свідчать дані екзит-полу, який провели Ipsos та Центр за вільні вибори та демократію (CeSID). Вибори відбувались у країні у неділю, 3 квітня.

    Нинішній президент Сербії Олександр Вучич попередньо перемагає на президентських виборах у Сербії, також лідирує також і його партія на дострокових парламентських.

    «На президентських виборах Александр Вучич може виграти навіть у першому турі – екзит-пол дає йому 59,8% голосів», – мовиться у повідомленні.

    Відомо, що вже опрацьовано 87% вибірки. Зокрема відомо, що:

    • партія «Олександр Вучич – Разом ми можемо все» набрала 42,9 % голосів;
    • на другому місці опозиційна коаліція «Єдність заради перемоги» з 12,9%;
    • на третьому – SPS-JS з 11,4%.

    Попередньо, партія Вучича набрала менше голосів, ніж на парламентських виборах у 2020 році. Тоді було 60% підтримки виборців.

    Однак, ймовірно, цього разу допомогти президентській партії можуть союзники із Соціалістичної партії, що наразі на третьому місці.

    Нагадаємо, Вучич відомий своїми проросійськими вподобаннями. Нещодавно він визнав, що країна підтримує Росію з корисливих мотивів.

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    Теги: росія коаліція окупанти вибори війна Сербія Україна президент окупація #stoprussia
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    Вибори в Сербії: в лідерах проросійський кандидат