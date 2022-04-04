Країни ЄС попри ембарго продавали зброю Росії: список

Постачали ракети, літаки та безпілотники

Ще у 2014 році наклали ембарго на експорт зброї з Європи в Росію. Проте країна-агресор ще п’ять років продовжувала купувати зброю у ЄС принаймні до 2020 року. Про це свідчать публічні дані, які проаналізували іноземні журналісти-дослідники Investigate Europe.

Усі дані, які дослідили, справді були у відкритому доступі. Законодавчі норми Євросоюзу заборонили продаж зброї цій тоталітарній країні після анексії Криму.

Проте країни, які експортували зброю до Росії, скористалися юридичною лазівкою. Це було потрібно не для нових постачань майбутніх засобів скоєння терору, а лише для продовження багаторічного експорту.

Які країни найбільше заробили на російській армії в ці роки:

Франція – €152 млн. Бомби, ракети, торпеди, ракети, заряди вибухівки, летальна зброя, літаки з їхніми компонентами, «обладнання для обробки зображень».

Німеччина – €121,8 млн. Криголамні судна, гвинтівки та машини «особливого захисту».

Італія – €22,5 млн. Бойові автомобілі моделі Lynce. Вироблялися з італійських деталей на російських заводах Iveco. Доведене використання Росією у війні проти України.

Менші експортери:

Чехія – літаки, які легші за повітряні транспортні засоби, безпілотні літальні апарати, авіадвигуни та авіаційне обладнання;

Австрія – військова техніка, гладкоствольна зброю калібром до 20 мм, автоматична зброя калібру 12,7 мм. Також «пристрої для встановлення боєприпасів і запалів (із відповідними компонентами)».

Болгарія – військові судна (надводні або підводні), спеціальне військово-морське обладнання. Також аксесуари та компоненти;

Словаччина;

Фінляндія;

Хорватія;

Іспанія.

Країни, в яких немає опису постачання, мали по одному експорту до Росії, значно меншого обсягу.

Також Італія постачала Росії зброю з січня по листопад 2021 року. Тоді продали агресору озброєння та боєприпаси на суму €21,9 млн. Це були гвинтівки, пістолети, боєприпаси та аксесуари.

Журналісти звернулися за поясненням до робочої групи з експорту звичайних озброєнь Ради Євросоюзу (COARM). Там це пояснили, що такі речі називаються не «лазівка», а лише «винятки» ембарго.

Ембарго ЄС на озброєння не стосується контрактів, які укладені до 1 серпня 2014 року. Також можна продовжувати експорт за допоміжними контрактами, які необхідні для виконання старіших договорів.

«Цифри, які ви знайдете в базі даних, повинні підпадати під ці виключення. Держави-члени відповідають за дотримання ембарго на постачання зброї та спільної позиції ЄС», – повідомили в COARM.

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