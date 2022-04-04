Вибори в Угорщині: відомі попередні результати

Правляча партія Орбана лідирує з великим відривом

Попередні результати показують, що правляча партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» впевнено випереджає своїх суперників по опозиції після недільних парламентських виборів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Підрахунок 23% голосів за національним партійним списком показав, що партія «Фідес» набрала 58% голосів проти 30,4% у шестипартійного альянсу опозиційних партій.

При цьому «Фідес» лідирує в 88 округах проти 18 в опозиції, набравши 50,5% голосів в округах.

Нагадаємо, в Угорщині 3 квітня відбувалися парламентські вибори. Націоналістам на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який править країною вже 12 років, протистоїть широкий блок із шести опозиційних партій.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана і заявив, що українська влада не побачила жодного зусилля від нього зупинити війну.

Він також звернув увагу, що Україна не отримала від Будапешта життєво необхідного транзиту оборонної допомоги.

Раніше Орбан заявляв, що не підтримає антиросійські санкції Європейського Союзу на імпорт енергоносіїв. Окрім того, Угорщина відмовилася надати Україні зброю для боротьби з агресором і навіть не дозволила транспортувати своєю територією озброєння, які надають інші держави. Також Будапешт виступив проти швидкого надання Україні членства в ЄС.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що позиція Орбана щодо України дорого обійдеться Угорщині.

Читайте також: