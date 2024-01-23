Фільм «20 днів у Маріуполі» номінований на «Оскар»

Фільм описує перші тижні російського вторгнення в Україну в Маріуполі

У Лос-Анджелесі були оголошені номінанти на 96-ту церемонію вручення премій Американської кіноакадемії

Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» потрапив до номінації премії «Оскар». Про це повідомляється на сайті Академії.

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Як повідомляється, 23 січня в Лос-Анджелесі були оголошені номінанти на 96-ту церемонію вручення премій Американської кіноакадемії. Серед номінацій і українська стрічка режисера Мстислава Чернова.

Український режисер Мстислав Чернов представив документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який отримав номінацію на премію Оскар 2024 у категорії «Найкращий документальний фільм».

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Фільм описує перші тижні російського вторгнення в Україну в Маріуполі, висвітлюючи гуманітарну катастрофу, що виникла через облогу, масові поховання, злочини російських військ, роботу медичного персоналу та бомбардування пологового будинку.

Фільм створили українські журналісти, представники міжнародного інформаційного агентства Associated Press: відеооператор Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтко і продюсерка Василіса Степаненко. Це були єдині журналісти з міжнародною акредитацією, які залишалися в оточеному російськими загарбниками місті й документували жахи вторгнення.

Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» увійшов до шортлиста у двох номінаціях премії «Оскар». У 2023 році автори стрічки стали лауреатами Пулітцерівської премії у категорії «Служіння суспільству».