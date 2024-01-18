Пакистан вдарив по території Ірану

МЗС Пакистану заявило, що єдиною метою ударів було забезпечення власної безпеки та національних інтересів країни

Сьогодні, 18 січня, Збройні сили Пакистану завдали ударів по «антипакистанським групам бойовиків», які базувались на території Ірану. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Пакистану.

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«Сьогодні вранці Пакистан здійснив серію високоскоординованих і націлених точних військових ударів по притулках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Під час розвідувальної операції під кодовою назвою «Марг Бар Сармачар» було знищено низку терористів», – йдеться у повідомленні.

Як зауважують у відомстві, дані атаки є проявом «рішучості Пакистану захищати свою національну безпеку від усіх загроз».

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«Кілька терористів було вбито під час операції на основі розвідувальних даних», – заявило міністерство закордонних справ Пакистану, описавши атаку, як «серію високоскоординованих і спеціально націлених точних військових ударів по схованках терористів».

Крім цього, у МЗС заявили, що Пакистан поважає суверенітет і територіальну цілісність Ірану. «Єдиною метою ударів було забезпечення власної безпеки та національних інтересів Пакистану, які є найважливішими та не можуть бути поставлені під загрозу», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у вівторок, 16 січня, Іран завдав удару по базах сунітського угруповання «Джейш аль-Адль» на території Пакистану.

Бази бойовиків були знищені ударами високоточних ракет і безпілотників.

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Однак центральним пунктом даної операції нібито був регіон, відомий як Кух-Сабз (зелена гора) у провінції Белуджистан у Пакистані. Іран вважає його одним із найбільших центрів для бойовиків Джейш аль-Зулм.

Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору. Там заявляють, що внаслідок атаки загинуло двоє дітей. У міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що інцидент може мати «серйозні наслідки» та є «неприйнятним».