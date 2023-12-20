США ввели санкції проти міжнародної мережі, що допомагає Ірану виробляти дрони

Мережа сприяла закупівлі компонентів для безпілотників на сотні тисяч доларів

Сполучені Штати оголосили про запровадження обмежень проти осіб та організацій в Ірані та інших країнах, які забезпечували поставки необхідних компонентів для виробництва безпілотників. Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

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Санкції запроваджено щодо 10 юридичних та чотирьох фізичних осіб, які базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії. За даними американської сторони, вони підтримують виробництво іранських БПЛА.

Мережа сприяла закупівлі компонентів американського та іноземного походження на сотні тисяч доларів для організації, що входить до іранського Корпусу вартових ісламської революції.

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Повідомляється, що Міністерство юстиції США оголосило обвинувачення проти організатора цієї мережі Хоссейна Хатефі Ардакані, а також його поплічника Гері Лема у злочинах, пов’язаних із незаконними закупівлями та незаконним експортом у США.

«Незаконне виробництво Іраном та передача смертоносних БПЛА його терористичним проксі на Близькому Сході, а також Росії сприяє загостренню напруженості, продовженню конфліктів та підриває стабільність», – заявив заступник міністра фінансів з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Нагадаємо, Україна та Євроський Союз вже розпочали роботу над наступним, 13-м пакетом санкцій проти РФ.

Як повідомлялося, російські авіакомпанії ризикують позбутися ще 37 літаків для здійснення польотів за кордон – після 20 грудня Високий суд Ірландії може визнати їх викраденими і зажадати заарештувати лайнери.

До слова, Сполучені Штати Америки будуть вимагати від вантажовідправників більшої прозорості щодо їхніх угод з російською нафтою, у спробі забезпечити дотримання санкцій проти РФ.