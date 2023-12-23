РФ отримала від Ірану нові пускові установки Shahed. Україні відомо, де їх облаштують

РФ планує розмістити обладнання як мінімум для двох додаткових пускових майданчиків Shahed

До кінця 2023 року близько 12 російських фахівців пройдуть навчання з виробництва безпілотників Shahed в Ірані

Російські сили продовжують отримувати допомогу з боку Ірану у створенні нових можливостей для безпілотників Shahed-131/136. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець 22 грудня заявив, що до кінця 2023 року близько 12 російських фахівців пройдуть навчання з виробництва безпілотників Shahed в іранському Центрі технологічного розвитку Pardis в Тегерані.

Також, за його даними, Іран нещодавно доставив до Росії до 96 двигунів Shahed і має намір відправити до РФ 40 пускових установок Shahed протягом наступних двох тижнів.

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Машовець повідомив, що російське командування планує розмістити обладнання як мінімум для двох додаткових пускових майданчиків Shahed на території 726-го навчального центру ППО в Єйську Краснодарського краю, а також у Рильську Курської області.

ISW зазначає, що зараз не може підтвердити дані Машовця, але вони узгоджуються з очевидною інтенсифікацією російсько-іранської співпраці за останні місяці.

Як повідомлялося, із 18:00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із районів Балаклава (тимчасово окупований Крим) і Приморсько-Ахтарськ (Росія). Усі дев’ять «Шахедів» знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.

Увечері 22 грудня російські загарбники атакували Одещину дронами. Сили ППО збили сім російських ударних безпілотників, вибуховою хвилею пошкоджений навчальний заклад.

У тимчасово окупованому Криму ворог проводить набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДОСААФ. Потрапити на курс можна лише за згоди по закінченню піти «добровольцем» на загарбницьку війну проти України.