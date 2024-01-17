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Пакистан заявив про загибель двох дітей внаслідок атаки Ірану

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пакистан заявив про загибель двох дітей внаслідок атаки Ірану
Іран обстріляв Пакистан ракетами та дронами
фото з відкритих джерел

В Ірані поки офіційно не коментують ситуацію

Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору. Там заявляють, що внаслідок атаки загинуло двоє дітей. Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що інцидент може мати «серйозні наслідки» та є «неприйнятним».

«Відповідальність за наслідки лежатиме безпосередньо на Ірані», –йдеться у повідомленні.

Пакистан не зазначає, де саме та яким чином було порушено повітряний простір. Але Ісламабад (столиця Пакистану) подав протест Тегерану, а голову іранської дипломатичної місії в Пакистані викликали до МЗС.

В Ірані поки офіційно не коментували ситуацію.

Нагадаємо, у вівторок, 16 січня, Іран завдав удару по базах сунітського угруповання «Джейш аль-Адль» на території Пакистану.

Бази бойовиків були знищені ударами високоточних ракет і безпілотників. Однак центральним пунктом даної операції нібито був регіон, відомий як Кух-Сабз (зелена гора) у провінції Белуджистан у Пакистані. Іран вважає його одним із найбільших центрів для бойовиків Джейш аль-Зулм.

Пізно ввечері, 15 січня, Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серії ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Зазначається, що ударів було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США. Незабаром аеропорт Ербіля припинив роботу після «дуже жорстокого бомбардування». Внаслідок обстрілу міста Ербіл загинули не менше чотирьох людей.

Пізніше стало відомо, що під час атаки Ірану на місто Ербіль в Іраку загинув курдський бізнесмен Пешрав Дзейї та кілька членів його родини. Він володів кількома великими компаніями, серед яких Empire та Falcon Group.

Теги: Пакистан Іран

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