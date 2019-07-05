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    У світі

    Папа Римський заявив, що Україна поранена «гібридним» конфліктом

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    Папа Франциск підкреслив свою близькість до українців - Папа Римський заявив, що Україна поранена «гібридним» конфліктом
    Папа Франциск підкреслив свою близькість до українців

    Папа відзначив, що головним завданням церкви перед обличчям ситуацій, спричинених конфліктами, є подавати засвідчення християнської надії

    Папа Римський Франциск заявив, що Україну поранено «гібридним» конфліктом, у який також намагаються втягнути релігійний аспект. Про це він сказав у п'ятницю, 5 липня, виступаючи перед митрополитами УГКЦ, які приїхали на його запрошення у Ваіткан.

    Текст звернення глави Католицької церкви наводить Vatican news.

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    «Україна тривалий час переживає важку і делікатну ситуацію: більше п'яти років вона поранена конфліктом, який багато хто називає «гібридним» і який складається з військових дій, у яких відповідальні маскуються; конфліктом, у якому слабкі і маленькі платять найвищу ціну; конфліктом, обтяженим пропагандистськими фальсифікаціями і різнорідними маніпуляціями, а також спробами втягнути релігійний аспект», - сказав Папа Франциск.

     Він також підкреслив свою близькість до українців.

     «Ношу вас у своєму серці і молюся за вас, дорогі брати українці», - зазначив понтифік.

    Говорячи про складне становище України, Папа відзначив, що головним завданням церкви перед обличчям ситуацій, спричинених конфліктами, є подавати засвідчення християнської надії.

     

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    церква Папа Римський українці Україна УГКЦ
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