Папа Римський заявив, що Україна поранена «гібридним» конфліктом



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Папа Франциск підкреслив свою близькість до українців

Папа відзначив, що головним завданням церкви перед обличчям ситуацій, спричинених конфліктами, є подавати засвідчення християнської надії

Папа Римський Франциск заявив, що Україну поранено «гібридним» конфліктом, у який також намагаються втягнути релігійний аспект. Про це він сказав у п'ятницю, 5 липня, виступаючи перед митрополитами УГКЦ, які приїхали на його запрошення у Ваіткан.

Текст звернення глави Католицької церкви наводить Vatican news.

«Україна тривалий час переживає важку і делікатну ситуацію: більше п'яти років вона поранена конфліктом, який багато хто називає «гібридним» і який складається з військових дій, у яких відповідальні маскуються; конфліктом, у якому слабкі і маленькі платять найвищу ціну; конфліктом, обтяженим пропагандистськими фальсифікаціями і різнорідними маніпуляціями, а також спробами втягнути релігійний аспект», - сказав Папа Франциск.

Він також підкреслив свою близькість до українців.

«Ношу вас у своєму серці і молюся за вас, дорогі брати українці», - зазначив понтифік.

Говорячи про складне становище України, Папа відзначив, що головним завданням церкви перед обличчям ситуацій, спричинених конфліктами, є подавати засвідчення християнської надії.