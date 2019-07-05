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    Суспільство

    США модернізує українські порти для військових кораблів

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    Роботи планують розпочати в Очаківської військово-морській базі - США модернізує українські порти для військових кораблів
    Роботи планують розпочати в Очаківської військово-морській базі

    Американці профінансують зміцнення і модернізацію існуючих пірсів, будівництво нового плавучого доку, огорожі навколо бази, судноремонтні об'єкти і декілька нових центрів морських операцій

    Сполучені Штати Америки допоможуть Україні модернізувати кілька українських військово-морських баз, щоб надати військовим кораблям США і НАТО можливість стикування всього в декількох кілометрах від окупованого Криму. Про це повідомляє Breaking defense.

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    Роботи планують розпочати в Очаківської військово-морській базі.

    «Сполучені Штати профінансують зміцнення і модернізацію існуючих пірсів, будівництво нового плавучого доку, огорожі навколо бази, судноремонтні об'єкти і декілька абсолютно нових центрів морських операцій, з яких сили України і НАТО можуть направлятися на навчання та координувати дії», - йдеться в повідомленні.

    Таке рішення було прийнято після інциденту в листопаді 2018 року, коли російські військові кораблі захопили три українських військових корабля в Керченській протоці.

    Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в порт Одеси в рамках багатонаціональних військово-морських навчань Sea Breeze-2019 зайшли п'ять кораблів країн НАТО.

    Крім того, очікується, що найближчим часом до перерахованої групи кораблів приєднається флагман Військово-vорских сил ЗС України фрегат «Гетьман Сагайдачний».

    Також американський есмінець ВМС Сполучених Штатів USS Carney прямує до порту Одеси. Есмінець «Карні», що нині входить до складу 24-ї ескадри есмінців США, відноситься до типу «Арлі Берк» і може виконувати різні завдання завдяки сильному і збалансованому озброєння, яке керується єдиною системою Іджіс.

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