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Вучич заявив про спробу державного перевороту у Сербії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Вучич заявив про спробу державного перевороту у Сербії
Вучич заявив про спроби держперевороту під час зустрічі з представниками студентів, які виступають проти блокування факультетів у Белграді
фото: Srđan Ilić

Вучич заявив, що раніше держава зіткнулася з «добре організованою спробою державного перевороту», в якій були задіяні «всі державні інституції»

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна зіткнулася з «добре організованою спробою державного перевороту», залучаючи до неї всі державні інституції, від шкіл до електростанцій. Цю заяву він зробив 2 червня, звинувативши студентів-протестувальників у «надзвичайно великих помилках» та припустивши, що за їхніми діями стоїть зовнішнє фінансування та політичні поради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сербські ЗМІ.

«Від початкових і середніх шкіл, через університети та спроби в охороні здоров’я, до всіх електростанцій, від яких залежить життя в Сербії. Не кажучи вже про поліцію. Жахливі дані випливуть на поверхню лише тоді, коли ви побачите, хто там «качав» і хто з ким укладав угоди», – сказав Вучич.

Заява була зроблена під час зустрічі з представниками студентів, які виступають проти блокування факультетів у Белграді. Студенти вже понад шість місяців блокують роботу державних факультетів, вимагаючи притягнення до кримінальної та політичної відповідальності за загибель 16 людей на залізничному вокзалі Нові-Сад. Вони очолюють загальнонаціональні протести, що мають підтримку сотень тисяч людей, включно з профспілками, фермерами, юристами та акторами.

Президент також наголосив, що держава дозволить усім студентам, які бажають складати іспити, вступити до університетів. Він розкритикував блокування, зауваживши, що держава щорічно виділяє 54,8 млрд динарів (близько 500 млн євро) на вищу освіту, і додав, що приватним факультетам буде надана «більша підтримка».

На початку травня студенти, які беруть участь у блокаді, додали до своїх вимог заклик до дострокових парламентських виборів, аргументуючи це тим, що «глибоко вкорінена корупція» перешкоджає вільному функціонуванню інституцій. Уряд, однак, відхиляє це прохання, заявляючи, що всі вимоги студентів виконано, тоді як науковці стверджують протилежне і продовжують блокування.

Нагадаємо, Сербія відмовлятиме у постачанні боєприпасів тим покупцям, щодо яких з'ясується, що кінцевим отримувачем є Україна. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич в ефірі Радіо і телебачення Сербії, реагуючи на звинувачення з боку Росії.

«Я обов'язково віддам наказ і попередження, що в разі підозри на нецільове використання кінцевими користувачами і відправлення на поля боїв без нашого відома такі контракти не будуть виконуватися», – заявив Вучич.

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Теги: Сербія переворот протест

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