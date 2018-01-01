Пентагон заявив про розробку двох нових видів ядерної зброї

Оновлення військових сил стала реакцією на розвиток ядерного потенціалу Росії та Китаю

Пентагон планує розробку двох нових видів ядерної зброї як реакцію на зростаючий військовий потенціал Росії та Китаю. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Запланований крок означає перегляд майбутньої ядерної стратегії США. «Розвиток двох видів зброї – одне з пропозицій у проекті «Огляд ядерної політики»



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Фото з відкритих джерел Пентагон

Оновлення військових сил стала реакцією на розвиток ядерного потенціалу Росії та Китаю

Пентагон планує розробку двох нових видів ядерної зброї як реакцію на зростаючий військовий потенціал Росії та Китаю. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Запланований крок означає перегляд майбутньої ядерної стратегії США.

«Розвиток двох видів зброї – одне з пропозицій у проекті «Огляд ядерної політики» Пентагону, що є серйозною переоцінкою ядерної стратегії і програм США, які були введені в експлуатацію близько року тому президентом Дональдом Трампом», - йдеться в статті.

Зокрема, боєголовка невеликої вибухової сили для ракети Trident, на думку американських експертів, може бути розгорнута приблизно через два роки. В даний час вона розгортається разом з балістичними ракетами на підводних човнах ВМФ.

«США також будуть прагнути до розробки нової крилатої ракети морського базування з використанням ядерних боєприпасів, впроваджуючи комплекс, виведений з американського арсеналу в 2010 році», - також повідомляє TWSJ.

Новий проект стратегії буде офіційно представлений в кінці січня, він ще не схвалений президентом Дональдом Трампом. При цьому Пентагон не підтвердив документ, який був опублікований минулого тижня у виданні HuffPost. У статті говорилося, що «міністерство оборони Трампа обрав зовсім інший маршрут (протилежний політиці Барака Обами – ред.): нові ядерні бомби, без поважної причини».

За даними Washington Post, нові положення ядерної стратегії в основному повторюють попередні. Проект передбачає «витрати в розмірі 1,25 трлн. дол. на оновлення ядерних сил, у тому числі на будівництво нових ракет» з можливістю їх запуску при першій же загрозі атаки супротивниками. Основною загрозою є нова російська крилата ракета. Як пише The Wall Street Journal, ракета позначена американськими чиновниками як порушує договір про заборону ракет середньої і меншої дальності. Договір був підписаний в 1987 році президентом Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим.

Зазначимо, що нова російська крилата ракета Х-50 зможе вражати цілі на відстані до 1,5 тисячі кілометрів. Її носії - бомбардувальники Ту-22М3, а також стратегічні Ту-95МС і Ту-160. Таким чином, ракета зможе вражати захищені мети (наприклад, бункери) або об'єкти, що займають велику площу (наприклад, аеродроми або склади). Виробництво Х-50 планується розгорнути в рамках нової російської держпрограми озброєнь.

Нагадаємо також, що Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності був підписаний 8 грудня 1987 року під час візиту Горбачова до Вашингтона. За договором СРСР знищив 1752 балістичних і крилатих ракет наземного базування, США — 859.

Джерело: 112 Україна