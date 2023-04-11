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Перекошений рот та скривлене обличчя: соцмережі кепкують з Путіна (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Перекошений рот та скривлене обличчя: соцмережі кепкують з Путіна (відео)
ЗМІ припускають різні проблеми зі здоров'ям у Путіна
скріншот відео

Російський диктатор неодноразово приголомшував соцмережі дивною поведінкою на публіці 

Деякі західні видання звернули увагу на перекошені нижню частину обличчя та ро російського диктатора. Радник міністра МВС Антон Геращенко показав низку відео із Володимиром Путіним, на яких диктатор не може контролювати вираз свого обличчя, що може вказувати на деякі проблеми зі здоров'ям.

Особливо це помітно на кадрах зустрічі Путіна із засіданням вищої держради союзної держави Росії та Білорусії, що пройшло 6 квітня.

У ЗСІ постійно висловлюються припущення про погіршення здоров'я головного російського терориста. Адже проблеми з обличчям не вдалося приховати навіть на офіційному кремлівському записі, де в хід йдуть найкращі та найвдаліші кадри. Неодноразово журналісти помічали, як Володимир Путін дивно смикається або як нервово змінюється вираз його обличчя.

Під час зустрічі із Сі Цзіньпіном Путін регулярно смикався, його ноги трусилися і викручувалися. Під час зустрічі з президентом ОАЕ російський диктатор схопився за стілець та нервово кусав губи.

Минулого року увесь світ облетіла фотографія, як Путін нервово вчепився у стіл під час зустрічі із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Диктатору довелося сісти близько-близько до Шойгу і, можливо, саме це спричинило таку нервову реакцію в російського президента.

Перекошений рот та скривлене обличчя: соцмережі кепкують з Путіна (відео) фото 1

Нагадаємо, що нещодавно колишній офіцер російських спецслужб повідомив, що після провалу бліцкригу в Україні Путін потрапив до лікарні. До того ж ексофіцер розповів таємниці Путіна: чи має він двійників, смертельну хворобу та де його бункер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що стан здоров’я Путіна значно погіршується.

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Теги: диктатор путін

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