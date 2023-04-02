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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Миротворчі ініціативи Кремля. Путін шукає шляхи відходу з України?

glavcom.ua
Путін знову вдається до хитрощів

У бій кинуто найкращі сили – три цинічні «миротворці-богатирі»

Путін, як завжди, хитрує. З одного боку, російська войовнича пропаганда загрожує прорвати фронт своїм потужним наступом та розгромити ЗСУ. З іншого боку, Кремль розпочав непристойні миротворчі рухи тіла та пошук шляхів відходу з України.

У бій за порятунок путінської авантюри кинуто найкращі сили – три цинічні «миротворці-богатирі».

Так, наприклад, міністр оборони Росії Шойгу несподівано заявив, що всіх цілей СВО досягнуто, тоді незрозуміло, що робить божевільний Пригожин біля Бахмута.

Найнахабніша пропагандистка путінської агресії проти України Симонян раптом, з дивним цинізмом, відкрито запропонувала передати Україні як репарацію 300 млрд доларів, конфіскованих Заходом у Росії за окуповані землі.

А багаторічний друг Путіна, господар Білорусі Лукашенко як справжній проксі-слуга Китаю, запропонував Україні підписати перемир'я з путінською Росією вже не в Стамбулі, як при Ердогані, а в Мінську.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: міністр пропаганда війна росія путін путінський режим

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