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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Останній раунд підняття ставок від Путіна?

glavcom.ua
Путін штовхає західний світ не стільки до розмови з ним, скільки до ро розмови з Сі Цзіньпінем
фото з відкритих джерел

По розміщення тактичної ядерної зброї Білорусі

  1. Путін, де-факто, йде ва-банк. Він іде на прямий ядерний шантаж, правда, як завжди, диявол криється в деталях.
  2. Він не передає зброю Лукашенку, а лише будує в Білорусі сховище. Простіше кажучи, прикриваючись «єдиним государством», він будує свою ядерну воєнну базу в Білорусі (так він так буде відкидати аргумент про порушення білорусами договору про нерозповсюдження). Важливо, що тим самим він звужує поле маневру для Лукашенка, який почав грати в слугу двох господарів з Москвою і Пекіном.
  3. Путін чітко назвав дату введення в дію цього об‘єкта – червень 2023. Іншими словами – це будівництво вже почалося, але тепер він говорить всьому світу – у вас є час до червня, а далі невідомість.
  4. Що стоїть за цією невідомістю? Я глибоко переконаний, що нічого. Це чергове підняття ставок, щоб світ злякався і сів з Путіним за стіл переговорів.

Де-факто, це чи не останній раунд підняття ставок Путіним. Його розрахунок, що світ злякається. Якщо ні – у нього просто не буде козирів. І тому, головне завдання нашої дипломатії не допустити переляку в наших партнерів.

Окремо слід звернути увагу на «китайський слід» в цій історії.

Пекін точно не зацікавлений в будь-якому ядерному ударі. Після цієї заяви, роль Пекіна у врегулюванні цього питання тільки зростає. Свідомо чи не свідомо, але Путін принижує роль Москви в міжнародній грі, виступаючи «великим Кімом», і, змушуючи Пекін ставати посередником в цій великій і примітивній грі.

Путін штовхає західний світ не стільки до розмови з ним, скільки до ро розмови з Сі Цзіньпінем.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін шантаж Сі Цзіньпін ядерна зброя

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