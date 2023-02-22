У Путіна стався рецидив, стан здоров’я погіршується – ЗМІ

Під час візиту Байдена очільник Кремля пройшов чергове медичне обстеження

Стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується. Про це пише видання Express з посиланням на власні джерела, пов’язані з Кремлем.

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У Путіна днями стався рецедив його серйозного захворювання. Як зазначається, очільник Кремля нещодавно пройшов чергове медичне обстеження. Було це в той час, коли президент США Джо Байден приїздив до Києва.

У диктатора стався рецидив, через який йому потрібно пройти лікування на початку березня. Це може вплинути на його здатність керувати країною-агресором в умовах війни, яку вони розв’язали проти України.

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Також повідомляється, що нещодавнє лікування Путіна не дало очікуваних результатів. Проте ці дані достовірно перевірити неможливо.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що російський диктатор Володимир Путін хворий морально та фізично. Також у нього спостерігаються ознаки шизофренії.

Натомість Центральне розвідувальне управління США заперечує наявність у російського диктатора Володимира Путіна психічних чи фізичних хвороб, він здоровий.