Перша балканська країна виправила назви українських міст в аеропорту
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Наразі 34 міжнародні аеропорти світу використовують коректні назви українських міст
У Чорногорії аеропорт Тіват почав коректно писати латиницею назви одразу чотирьох українських міст. Про це повідомляє CorrectUA.
«Міжнародний аеропорт Тіват в Чорногорії віднині використовує #KyivNotKiev, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov, #KharkivNotKharkov, #ZaporizhiaNotZaporozhye», – ідеться в повідомленні.
Наразі 34 міжнародні аеропорти світу використовують коректні назви українських міст.
Нещодавно до кампанії #CorrectUA долучилися аеропорти Цюриха (Швейцарія), Вроцлава, Кракова, Катовіце (Польща).
Як повідомлялося, Kyiv Not Kiev: аеропорт Відня змінив назву Києва.
Також 14 лютого правильну назву Києва почали застосовувати аеропорти Будапешта і Таллінна
В березні це зробили - стамбульський аеропорт імені Ататюрка, міжнародний аеропорт «Бен-Гуріон» у місті Тель-Авів, канадський аеропор Toronto Pearson International Airport, аеропорт столиці Лівану.
У квітні – аеропорт в Брюсселі, два міжнародних аеропорти Казахстану та аеропорт італійського міста Бергамо.