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    У світі

    Перша балканська країна виправила назви українських міст в аеропорту

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    Нещодавно до кампанії #CorrectUA долучилися Віденський аеропорт, а також аеропорти Цюриха (Швейцарія), Вроцлава, Кракова, Катовіце (Польща - Перша балканська країна виправила назви українських міст в аеропорту
    Нещодавно до кампанії #CorrectUA долучилися Віденський аеропорт, а також аеропорти Цюриха (Швейцарія), Вроцлава, Кракова, Катовіце (Польща

    Наразі 34 міжнародні аеропорти світу використовують коректні назви українських міст

    У Чорногорії аеропорт Тіват почав коректно писати латиницею назви одразу чотирьох українських міст. Про це повідомляє CorrectUA.

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    «Міжнародний аеропорт Тіват в Чорногорії віднині використовує #KyivNotKiev,  #OdesaNotOdessa,  #LvivNotLvov, #KharkivNotKharkov, #ZaporizhiaNotZaporozhye», – ідеться в повідомленні.

    Наразі 34 міжнародні аеропорти світу використовують коректні назви українських міст.

    Нещодавно до кампанії #CorrectUA долучилися аеропорти Цюриха (Швейцарія), Вроцлава, Кракова, Катовіце (Польща).

    Як повідомлялося, Kyiv Not Kiev: аеропорт Відня змінив назву Києва.

    Також 14 лютого правильну назву Києва почали застосовувати аеропорти Будапешта і Таллінна

    В березні це зробили - стамбульський аеропорт імені Ататюрка, міжнародний аеропорт «Бен-Гуріон» у місті Тель-Авів, канадський аеропор Toronto Pearson International Airport, аеропорт столиці Лівану.

    У квітні – аеропорт в Брюсселі, два міжнародних аеропорти Казахстану та аеропорт італійського міста Бергамо.

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