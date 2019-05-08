Перша балканська країна виправила назви українських міст в аеропорту



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Нещодавно до кампанії #CorrectUA долучилися Віденський аеропорт, а також аеропорти Цюриха (Швейцарія), Вроцлава, Кракова, Катовіце (Польща

Наразі 34 міжнародні аеропорти світу використовують коректні назви українських міст

У Чорногорії аеропорт Тіват почав коректно писати латиницею назви одразу чотирьох українських міст. Про це повідомляє CorrectUA.

«Міжнародний аеропорт Тіват в Чорногорії віднині використовує #KyivNotKiev, #OdesaNotOdessa, #LvivNotLvov, #KharkivNotKharkov, #ZaporizhiaNotZaporozhye», – ідеться в повідомленні.

Наразі 34 міжнародні аеропорти світу використовують коректні назви українських міст.

Нещодавно до кампанії #CorrectUA долучилися аеропорти Цюриха (Швейцарія), Вроцлава, Кракова, Катовіце (Польща).

Як повідомлялося, Kyiv Not Kiev: аеропорт Відня змінив назву Києва.

Також 14 лютого правильну назву Києва почали застосовувати аеропорти Будапешта і Таллінна

В березні це зробили - стамбульський аеропорт імені Ататюрка, міжнародний аеропорт «Бен-Гуріон» у місті Тель-Авів, канадський аеропор Toronto Pearson International Airport, аеропорт столиці Лівану.

У квітні – аеропорт в Брюсселі, два міжнародних аеропорти Казахстану та аеропорт італійського міста Бергамо.