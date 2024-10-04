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Північна Корея без вагань застосує ядерну зброю у разі нападу – Кім Чен Ин

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Північна Корея без вагань застосує ядерну зброю у разі нападу – Кім Чен Ин
Кім розкритикував президента Південної Кореї Юн Сок Йола за погрози покінчити з північнокорейським режимом на заході
фото з відкритих джерел

Кім Чен Ин говорить про дії, якщо хтось спробує «застосувати силу для посягання на суверенітет КНДР»

Лідер Північної Кореї заявив, що КНДР без вагань використає всі наявні наступальні сили, включаючи ядерну зброю, якщо хтось спробує зазіхнути на суверенітет країни. Про це інформує Reuters.

Кім Чен Ин розкритикував президента Південної Кореї Юн Сок Йоля за його погрози покласти край північнокорейському режиму. Лідер КНДР вважає такі заяви доказом того, хто насправді руйнує регіональну безпеку та мир.

Кім також назвав висловлювання Юна «іронічними» і поставив під сумнів його адекватність, адже той «вихваляється військовою міццю перед державою, що володіє ядерною зброєю». Під час виступу на тренувальній базі армійських підрозділів КНДР Кім підкреслив, що будь-яка спроба використати силу проти його країни призведе до негайного застосування всієї наступальної потужності, включаючи ядерну зброю.

Президент Південної Кореї, у свою чергу, застеріг Пхеньян від використання ядерної зброї, попередивши про «рішучу відповідь» з боку Південної Кореї та її американських союзників, що призведе до кінця північнокорейського режиму.

Нагадаємо, знищить бункери КНДР: Південна Корея представила новітню ракету.

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Теги: Північна Корея суверенітет погрози

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