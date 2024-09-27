Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Північнокорейські хакери атакували німецьку компанію, яка виробляє системи ППО

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Північнокорейські хакери атакували німецьку компанію, яка виробляє системи ППО
На початку року записи німецьких офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на незашифрованій платформі WebEx, виклали у мережу російські шпигуни
фото з відкритих джерел

Хакери заздалегідь ретельно вивчили ситуацію в Німеччині, перш ніж атакувати компанію

Хакери з Північної Кореї атакували компанію Diehl Defense, яка виробляє системи ППО Iris-T. Про це повідомляє Spiegel.

«Зловмисники використали фейкові пропозиції роботи від нібито американських постачальників зброї. Той, хто натискав на шкідливий PDF-файл, заражував свій комп'ютер шкідливим програмним забезпеченням, яке дозволяло потім шпигувати за комп'ютером», – йдеться у статті.

Хакери сховали свій атакуючий сервер за назвою Uberlingen – це місце розташування компанії Diehl Defence. На сервері також були автентичні сторінки входу німецькою мовою, схожі на сторінки Telekom та провайдера електронної пошти GMX. Зловмисники, ймовірно, хотіли отримати дані для входу в систему німецьких користувачів.

Хакери заздалегідь ретельно вивчили ситуацію в Німеччині, перш ніж атакувати компанію.

Нагадаємо, на початку року російські шпигуни виклали у мережу записи німецьких офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx. Зустріч була присвячена тому, як Німеччина може організувати доставку і експлуатацію крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо вони будуть відправлені в Україну. Також на записі посадовці заявляли, що Британія, Франція і США тримають військових в Україні, щоб допомогти експлуатувати сучасні західні системи озброєнь, що ці країни заперечували.

До слова, хакери Головного управляння розвідки Міноборони (ГУР) за останні чотири дні атакували понад 800 серверів у Росії. Унаслідок атаки ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах. Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України.

Також у липні українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працювали з перебоями. Також було атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери. 

Читайте також:

Теги: Німеччина кібератака інтернет документи Північна Корея кібербезпека хакер системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим загрожує перехід з 1 жовтня на загальну систему оподаткування провайдерам та їх абонентам?
Екстрене відключення?! Що спровокувало бунт провайдерів і чого чекати абонентам з 1 жовтня Війна і гроші
4 вересня, 16:17
Організація з прав людини Human Rights Watch засудила такий тиск на спортсменів із Північної Кореї
КНДР готує покарання для спортсменів за селфі з представниками Південної Кореї
2 вересня, 17:21
Ігор Коломойський та Святослав Піскун
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
4 вересня, 20:00
Компанія Diamond Aircraft могла працювати із Росією
Австрійська авіаційна компанія в обхід санкцій могла постачати запчастини до Росії
5 вересня, 10:51
Раніше Шольц заявив, що «настав момент, коли варто обговорити вихід із ситуації війни та досягнення миру якнайшвидше»
ЄС прокоментував наміри Шольца віддати Росії частину українських територій
10 вересня, 18:06
На Івано-Франківщині правоохоронці викрили на хабарі заступника керівника обласного та двох службовців районного ТЦК
На Прикарпатті посадовці ТЦК вимагали до $1 тис. за код до системи «Оберіг»
10 вересня, 12:05
Лідерка німецької партії ССВ Сара Вагенкнехт вважає, що правильним буде запитати на референдумs людей на Донбасі та в Криму, до якої країни вони хочуть належати
Німецька депутатка, яка підтримує Путіна, запропонувала «мирний план» для України
16 вересня, 11:53
Зеленський та Шольц обговорять війну в Україні
Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом у США
23 вересня, 19:07
Потенційних жертв шахраї підшукують на відомій в Україні онлайн-платформі
Поліція застерегла киян від нового шахрайства у популярному месенджері
Сьогодні, 09:22

HiTech

Північнокорейські хакери атакували німецьку компанію, яка виробляє системи ППО
Північнокорейські хакери атакували німецьку компанію, яка виробляє системи ППО
Євросоюз оштрафував компанію Meta на понад €90 мільйонів: названо причину
Євросоюз оштрафував компанію Meta на понад €90 мільйонів: названо причину
Мінцифри запустило е-резидентство: громадяни яких країн можуть користуватися послугою
Мінцифри запустило е-резидентство: громадяни яких країн можуть користуватися послугою
Мінцифри повідомило, скільки посвідок в «Дії» сформували іноземці
Мінцифри повідомило, скільки посвідок в «Дії» сформували іноземці
У Британії опублікують статтю, написану штучним інтелектом від імені мертвої людини
У Британії опублікують статтю, написану штучним інтелектом від імені мертвої людини
Найближчим часом людство зіткнеться з надрозумом: творець ChatGPT зробив заяву
Найближчим часом людство зіткнеться з надрозумом: творець ChatGPT зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
30K
На польській митниці затримано українку, яка перевозила рекордну суму готівки (фото)
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2024
13K
Арестович образив відому блогерку. Та у відповідь запустила флеш-моб, який підтримали сотні жінок
9858
Зник на Курщині. Українські правоохоронці почали розслідувати новий тип справ
7094
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Сьогодні, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua