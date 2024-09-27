Північнокорейські хакери атакували німецьку компанію, яка виробляє системи ППО

На початку року записи німецьких офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на незашифрованій платформі WebEx, виклали у мережу російські шпигуни

Хакери заздалегідь ретельно вивчили ситуацію в Німеччині, перш ніж атакувати компанію

Хакери з Північної Кореї атакували компанію Diehl Defense, яка виробляє системи ППО Iris-T. Про це повідомляє Spiegel.

«Зловмисники використали фейкові пропозиції роботи від нібито американських постачальників зброї. Той, хто натискав на шкідливий PDF-файл, заражував свій комп'ютер шкідливим програмним забезпеченням, яке дозволяло потім шпигувати за комп'ютером», – йдеться у статті.

Хакери сховали свій атакуючий сервер за назвою Uberlingen – це місце розташування компанії Diehl Defence. На сервері також були автентичні сторінки входу німецькою мовою, схожі на сторінки Telekom та провайдера електронної пошти GMX. Зловмисники, ймовірно, хотіли отримати дані для входу в систему німецьких користувачів.

Хакери заздалегідь ретельно вивчили ситуацію в Німеччині, перш ніж атакувати компанію.

Нагадаємо, на початку року російські шпигуни виклали у мережу записи німецьких офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx. Зустріч була присвячена тому, як Німеччина може організувати доставку і експлуатацію крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо вони будуть відправлені в Україну. Також на записі посадовці заявляли, що Британія, Франція і США тримають військових в Україні, щоб допомогти експлуатувати сучасні західні системи озброєнь, що ці країни заперечували.

До слова, хакери Головного управляння розвідки Міноборони (ГУР) за останні чотири дні атакували понад 800 серверів у Росії. Унаслідок атаки ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах. Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України.

Також у липні українські хакери здійснили масштабну кібератаку на Банк Росії та інші фінансові установи РФ. Ресурси центробанку працювали з перебоями. Також було атаковано банки «Зеніт», Газпромбанк та інтернет-провайдери.