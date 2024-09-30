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Росія ділиться ядерними й космічними технологіями з Іраном: Австралія зробила заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія ділиться ядерними й космічними технологіями з Іраном: Австралія зробила заяву
Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг висловилася про співпрацю Росії та КНДР
фото: Генасамблея ООН

Міністр закордонних справ Австралії заявила, що російське вторгнення в Україну сприяє глобальній продовольчій й енергетичній кризі

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що КНДР продовжує чинити незаконні дії, передаючи Росії зброю, тим самим загрожуючи її країні. Про це повідомляє «Укрінформ».

«КНДР безкарно продовжує чинити незаконні дії, передаючи Росії зброю та загрожуючи нашому регіону, в тому числі Кореї та Японії. Ми стурбовані, що Росія ділиться ядерними й космічними технологіями з Іраном», – йдеться у заяві.

Пенні Вонг додала, що російське вторгнення в Україну також сприяє глобальній продовольчій й енергетичній кризі, підвищуючи вартість життя для робітників по всьому світу.

«Нам слід обʼєднатися заради відстоювання цих правил, що захищають усі нас. Ці правила формують світ, якого ми прагнемо», – сказала міністр закордонних справ Австралії.

Нагадаємо, російський диктатор 18-19 червня перебував із державним візитом у столиці Пхеньяні. Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство.

До слова, Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, зокрема поставки зброї з КНДР до Росії, яка використовується у війні проти України. Про це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікований на сайті Держдепартаменту США.У ній наголошується, що, окрім страждань українського народу, постачання зброї з Північної Кореї порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі.

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Теги: війна Північна Корея Україна Іран росія Австралія

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