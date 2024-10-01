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Знищить бункери КНДР: Південна Корея представила новітню ракету

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Знищить бункери КНДР: Південна Корея представила новітню ракету
Президент Юн Сук Йоль проходить повз пускову установку транспортера з балістичною ракетою Hyunmoo-5 під час церемонії з нагоди Дня збройних сил, 1 жовтня
фото: Yonhap

Демонстрація зброї й попередження з боку Сеула відбулися на тлі того, як «Північна Корея розпалює регіональну напругу»

Південна Корея представила свою найпотужнішу балістичну ракету та іншу зброю під час церемонії з нагоди Дня збройних сил країни у вівторок, 1 жовтня. Про це повідомляє AP. 

Південнокорейський президент Юн Сок Йоль попередив, що режим КНДР зазнає краху, якщо спробує застосувати ядерну зброю.  

«Якщо Північна Корея спробує застосувати ядерну зброю, вона зіштовхнеться з рішучою відповіддю наших військових і альянсу (Південної Кореї) й США. Цей день стане кінцем північнокорейського режиму. Північнокорейський режим повинен відмовитися від ілюзії, що ядерна зброя захистить його», – сказав Юн під час виступу перед військовими, які зібралися на аеродромі поблизу Сеула.

Під час церемонії південнокорейські військові продемонстрували близько 340 одиниць військової техніки й систем озброєння. Серед них була найпотужніша балістична ракета Hyunmoo-5, оснащена 8-тонною боєголовкою. Така ракета, за оцінками спостерігачів, здатна проникнути глибоко в землю і знищити підземні бункери в Північній Кореї. Сеул  уперше розкрив інформацію про цю зброю.

Як зазначає АР, після вступу на посаду в 2022 році консерватор Юн поставив посилення військового альянсу з США й поліпшення тристороннього співробітництва між Сеулом, Вашингтоном і Токіо в центр своєї політики у сфері безпеки, щоб впоратися з розвитком ядерної програми Північної Кореї. Останніми роками КНДР проводила провокаційні ракетні випробування і погрожувала застосувати ядерну зброю в потенційних конфліктах з Південною Кореєю й США.

Минулого місяця занепокоєння щодо ядерної програми Північної Кореї ще більше зросло після того, як ЗМІ країни опублікували фотографії секретного об'єкта зі збагачення урану. 

Також нещодавно Північна Корея приведе свою ядерну зброю до бойової готовності, щоб протистояти загрозливим для країни ядерним державам, заявив лідер КНДР Кім Чен Ин.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав активізувати розробку та виробництво нових ударних дронів, із широким застосуванням технологій штучного інтелекту. Він також підкреслив важливість розвитку морських безпілотних комплексів та посилення їхніх бойових можливостей, особливо в контексті підготовки до сучасних воєн. 

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Теги: зброя Південна Корея ядерна зброя військові Північна Корея президент повітря ракета озброєння

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