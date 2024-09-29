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КНДР грозиться, що Європа на межі ядерної війни – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
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КНДР грозиться, що Європа на межі ядерної війни – Reuters
Кім Йо Чжон – впливова сестра лідера КНДР Кім Чен Ина
фото: ТАСС

Кім Йо Чжон, впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заявила, що Вашингтон посилює конфлікт в Україні

Північна Корея заявила, що військова допомога США Україні є «неймовірною помилкою» та грою з вогнем проти ядерної держави Росії. Про це повідомляє Reuters.

Кім Йо Чжон, впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, заявила, що Вашингтон посилює конфлікт в Україні та веде всю Європу на межу ядерної війни.

«Чи справді Сполучені Штати та Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають з вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?», – сказала вона.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав активізувати розробку та виробництво нових ударних дронів, із широким застосуванням технологій штучного інтелекту. Він також підкреслив важливість розвитку морських безпілотних комплексів та посилення їхніх бойових можливостей, особливо в контексті підготовки до сучасних воєн. 

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Теги: Європа Північна Корея ядерна зброя Кім Чен Ин Україна війна США військова допомога гуманітарна допомога

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