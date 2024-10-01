У Європі може з'явитися нова мінідержава на зразок Ватикану

Суверенна держава ордена Бекташі може стати найменшою державою у світі і займатиме всього 12 гектарів

На карті Європи може з'явитись нова держава, щоправда вона може бути вчетверо меншою за площу найменшої держави у світі – розташованого в центрі Риму Ватикану. Про це пише sb.by.

Уперше інформація про плани прем'єр-міністра Еді Рами створити в албанській столиці нову державу з'явилася 21 вересня в газеті The New York Times. Наступного дня прем'єр-міністр офіційно оголосив про це в ООН.

Виступаючи на Генасамблеї ООН, Еді Рама зазначив: крихітна західнобалканська країна врятувала багатьох єврейських біженців від нацистів під час Другої світової війни і дала притулок мільйонам афганців після приходу до влади талібів три роки тому. Албанці також пишаються тим, що подарували світові матір Терезу, яка «втілювала любов до людства».

«Вона сказала нам, що не всі з нас можуть робити великі справи, але всі ми можемо робити маленькі справи з великою любов'ю. Це надихає нас підтримувати перетворення Всесвітнього центру ордена Бекташі на суверенну державу в нашій столиці Тирані, як новому центрі помірності, терпимості та мирного співіснування», – зазначив Рама.

Площа найменших держав Європи:

Ватикан – 0,49 кв км,

Монако – 2,02 кв км,

Сан-Марино – 61,2 кв км,

Ліхтенштейн – 160 кв км,

Мальта – 316 кв км.

Орден Бекташі привітав це рішення: «Суверенітет ордена Бекташі є важливим кроком у зміцненні цінностей інклюзивності, релігійної гармонії та діалогу в дедалі більш розділеному світі. Такий історичний крок спрямований на визнання ордена Бекташі як суверенної, самоврядної держави, прихильної до підтримки своєї багатовікової культури».

Згідно з планом, Суверенна держава ордена Бекташі стане найменшою державою у світі. Їй відводять всього 12 гектарів, зате там буде своя адміністрація, паспорти та кордони. При цьому держава не матиме армії, прикордонної служби та судів. А ще передбачається, що в новій державі буде дозволено алкоголь, жінки зможуть носити те, що захочуть, і не буде жодних обмежень щодо способу життя, що відображатиме толерантну практику бекташів.

Главою Суверенної держави ордена Бекташі має стати 65-річний Баба Монді, духовний лідер. Територія нової держави займе кілька кварталів у східній частині Тирани, які зараз належать до бекташської громади.

Баба Монді висловив сподівання, що у разі дотримання всіх юридичних процедур його країна з'явиться на карті: «Ми заслуговуємо на державу. Ми єдині у світі, хто говорить правду про іслам і не плутає його з політикою».

Історія бекташів

Історія бекташів тісно пов'язана з Туреччиною, звідки віряни поширювали своє вчення по всіх Балканах, що потрапили під владу Османської імперії. У деяких регіонах (у тій же Албанії) населення явно віддавало перевагу терпимим бекташам, близьким до шиїзму.

Однак рівно сто років тому керівники ордену змушені були покинути Туреччину, коли новий глава держави Мустафа Кемаль Ататюрк розпочав кардинальні реформи, які, крім іншого, супроводжувалися гоніннями на релігійні ордени. Осісти бекташі вирішили саме в Албанії, де їхні релігійні погляди розділяли до 20% населення, а один із лідерів ордена Ісмаїл Кемалі проголосив незалежність Албанії від імперії Османа ще в 1912 році.

Раніше стало відомо, що Албанія планує вже найближчим часом розпочати роботу свого посольства в Києві.