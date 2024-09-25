Розвідка попередила Трампа про загрозу його життю

Співробітники правоохоронних органів усіх відомств працюють над тим, щоб забезпечити захист експрезидента США

Співробітники розвідки поінформували кандидата у президенти США Дональда Трампа про реальну загрозу його життю з боку Ірану. Про це повідомили представники передвиборчого штабу Трампа, передає Axios.

Директор з комунікацій передвиборної кампанії республіканця Стівен Чунг заявив, що співробітники Управління директора національної розвідки (ODNI) поінформували Трампа «щодо реальних і конкретних загроз з боку Ірану вбити його у спробі дестабілізувати обстановку та посіяти хаос» у США.

«Співробітники розвідки встановили, що ці постійні та скоординовані атаки посилилися за останні кілька місяців, і співробітники правоохоронних органів усіх відомств працюють над тим, щоб забезпечити захист експрезидента Трампа та відсутність втручання у вибори», – наголосив Чунг.

Нагадаємо, що Райана Уеслі Рута звинуватили в замаху на вбивство кандидата в президенти США Дональда Трампа, яке сталося 15 вересня цього року.

Того дня у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. Стрілка, 58-річного Раяна Уеслі Раута, було затримано. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та перебував біля гольф-клубу у Флориді, коли експрезидент грав у гольф.

Вже стало відомо, що Райан Раут залишив записку, в якій ідеться, що він мав намір вбити колишнього президента США.

До слова, Палата представників США ухвалила законопроєкт про посилення безпеки кандидатів у президенти. Причиною цьому стали замахи на експрезидента США Дональда Трампа.