Про що свідчить візит Шойгу до Північної Кореї: Bloomberg розповіло

Шойгу та Кім Чен Ин обговорили двосторонні та міжнародні питання під час зустрічі

Візит Шойгу у КНДР був спрямований на сприяння підписанню договору про всебічне стратегічне партнерство

Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу провів перемовини з президентом Північної Кореї Кім Чен Ином. Візит може викликати занепокоєння щодо постачання зброї для підтримки війни Росії в Україні. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Зазначається, що представники країн обговорили широкий спектр двосторонніх і міжнародних тем під час зустрічі. Візит був спрямований на сприяння підписанню договору про всебічне стратегічне партнерство, який Кім підписав з президентом РФ Володимиром Путіним у червні.

«Це вже другий візит Шойгу до Північної Кореї за трохи більше ніж рік. Як тодішній міністр оборони Росії, він зустрічався з Кімом у липні 2023 року, і йому провели екскурсію по новітньому озброєнню Північної Кореї, яке включало балістичні ракети, що, за словами України та інших країн, через кілька місяців опинилися на полі бою», – йдеться у матеріалі.

Bloomberg пише, що у 2023 році після візиту супутникові знімки показали зростання торгівлі між КНДР та Росією, яка, за інформацією США та їхніх союзників, включала мільйони артилерійських снарядів, а також балістичні ракети малої дальності, що були використані для атак на Україну.

Нагадаємо, що координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявляв, що Росія мала труднощі зі зброєю на фронті, саме томі міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав КНДР у 2023 році.