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КНДР приведе ядерну зброю у повну боєздатність – Yonhap

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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КНДР приведе ядерну зброю у повну боєздатність – Yonhap
Лідер КНДР Кім Чен Ин знову говорить про ядерну зборою
фото: ЦТАК

Кім Чен Ин каже, що Північна Корея подвоїть заходи, щоб привести у повну бойову готовність військові сили, зокрема й ядерні

Північна Корея приведе свою ядерну зброю до бойової готовності, щоб протистояти загрозливим для країни ядерним державам, заявив лідер КНДР Кім Чен Ин. Про це із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї пише Yonhap.

«КНДР неухильно зміцнюватиме свої ядерні сили, здатні повною мірою протистояти будь-яким загрозливим діям з боку держав-суперниць, які мають ядерну зброю», – наводить агентство слова північнокорейського лідера. Кім Чен Ин підкреслив, що Північна Корея «подвоїть» заходи, щоб привести у «повну бойову готовність» свої військові сили, зокрема й ядерні.

У Північній Кореї ще у вересні 2022 року ухвалили закон, за яким держава може автоматично завдати ядерного удару по противнику у разі загрози атаки по стратегічним об'єктам республіки.

Президент США Джо Байден раніше заявляв, що якщо Північна Корея завдасть ядерного удару по США або їхнім союзникам, то режиму в КНДР прийде кінець.

У 2023 році застосування КНДР ядерної зброї допустив президент Південної Кореї Юн Сок Єль. На його думку, Північна Корея зробить це «не вагаючись» для досягнення своїх військових цілей.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав активізувати розробку та виробництво нових ударних дронів, із широким застосуванням технологій штучного інтелекту. Він також підкреслив важливість розвитку морських безпілотних комплексів та посилення їхніх бойових можливостей, особливо в контексті підготовки до сучасних воєн. 

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Теги: ядерна зброя закон військові держава Північна Корея

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