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Союзники РФ виступили проти ядерного шантажу та будь-яких погроз Україні на цю тему

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Союзники РФ виступили проти ядерного шантажу та будь-яких погроз Україні на цю тему
Бразилія та Китай проти ядерних погроз Кремля
фото з відкритих джерел

Бразилія та Китай вважають, що не варто погрожувати ядерною зброєю Україні

Під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, Китай та Бразилія закликали Росію утриматися від ядерних погроз. Обидві країни висловили глибоке занепокоєння можливістю використання ядерної зброї в конфлікті та наголосили на необхідності мирних переговорів для припинення війни в Україні. Про це повідомляє видання DW.

Зокрема, Китай і Бразилія виступили проти будь-якої ескалації, пов'язаної з ядерною загрозою, підкреслюючи, що такі дії загрожують глобальній безпеці й стабільності. Це стало частиною загального заклику до мирного врегулювання конфлікту. 

«Ми закликаємо утримуватися від застосування або погрози застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної зброї», – йдеться у спільній заяві, оприлюдненій в п'ятницю, 27 вересня, в Організації Об'єднаних Націй (ООН), яку також підписали 10 інших країн, зокрема Індонезія, Південноафриканська Республіка (ПАР) і Туреччина.

Автори та підписанти заяви попередили й про небезпеку імовірних ударів по атомних станціях, про що раніше говорив під час виступу в Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський. «Цивільна інфраструктура, зокрема мирні ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти, не мають ставати цілями військових операцій», – йдеться в документі, який цитує видання DW.

Китай та Бразилія активно виступають за мирне врегулювання конфлікту між Україною та Росією, закликаючи обидві сторони до переговорів і утримання від подальшої ескалації. Вони виступили на Генеральній Асамблеї ООН, підкресливши, що діалог і дипломатія є єдиним шляхом до припинення війни. Китайська сторона акцентує увагу на важливості дотримання суверенітету країн та на уникненні застосування ядерної зброї, що може мати катастрофічні наслідки для всього світу.

«Росія й Україна – сусіди, яких не можна відсунути один від одного, і єдиним реалістичним варіантом є дружба», – така заява прозвучала у ході засідання ООН.

Бразилія, під керівництвом президента Лули да Сілви, також закликала до створення міжнародної мирної конференції, на якій обговорюватимуться умови мирного процесу. Обидві країни стверджують, що слід шукати рішення, яке враховуватиме інтереси як України, так і Росії, але головним пріоритетом має бути припинення насильства і відновлення миру.

Нагадаємо, стало відомо, що зміна ядерної доктрини Росії не вплине на зовнішню політику Німеччини та НАТО, заявив на пресконференції міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він наголосив, що Берлін продовжить йти шляхом, який вважає вірним.

До слова, Володимир Путін переглядає ядерну доктрину як попередження Заходу. «Чіткий сигнал» призначений союзникам України, насамперед США та Великій Британії. Видання нагадує, що вони мають намір дозволити Києву бити далекобійними ракетами свого виробництва вглиб Росії.

Втім, російський диктатор Володимир Путін тільки лякає Україну та світ ядерними погрозами. Він це робить для того, щоб стримати західні країни від допомоги ЗСУ. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: росія дипломатія Китай Бразилія Україна президент диктатор погрози ядерна зброя

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