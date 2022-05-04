Північна Корея запустила невідомий снаряд у бік Японського моря

Востаннє КНДР запускала два снаряди у бік Японського моря 17 квітня

Військові Південної Кореї аналізують дальність та висоту ракети, передбачається, що це балістична ракета

Північна Корея запустила невідомий снаряд у Японське море 4 травня. Про це пише найбільше інформаційне агентство Республіки Корея Yonhap News із посиланням на повідомлення Об'єднаний комітет начальників штабів.

Про інцидент повідомили 4 травня о 12:07 (за місцевим часом, 6:07 за київським часом).

Військові Південної Кореї аналізують дальність та висоту ракети, передбачається, що це балістична ракета.

Востаннє КНДР запускала два снаряди у бік Японського моря 17 квітня.

До цього в Японії запропонували відновити навчання з евакуації населення через ракетні пуски КНДР.

Востаннє навчання цивільної оборони з евакуації населення проводилося в Японії у 2017 році. Вони були тимчасово припинені через початок переговорного процесу між Північною Кореєю та Сполученими Штатами – тоді КНДР припинила проводити пуски ракет.

Як стверджує помічник президента Сполучених Штатів Джейк Салліван, Пхеньян найближчими місяцями продовжить робити нові зусилля, спрямовані на розвиток своїх ядерної та ракетної програм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нові ядерні випробування КНДР можна розглядати як відповідь на спільні військові навчання США і Південної Кореї.

До слова, КНДР ще у 2017 році офіційно припинила ядерні випробування. А в наступному році там навіть підірвали тунельний ядерний полігон як доказ зближення з Південною Кореєю і США.