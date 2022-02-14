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    Події в Україні

    Російське вторгнення. Польща зробила заяву щодо евакуації дипломатів

    У Польщі також є генконсульство у Харкові - Російське вторгнення. Польща зробила заяву щодо евакуації дипломатів

    У Польщі також є генконсульство у Харкові

    фото: stopcor.org

    Пьотр Мюллер: «Рішення будуть прийматися у разі крайньої на те потреби»

    Евакуація польських дипломатів з України відбудеться тільки у разі крайньої необхідності. Таку заяву зробив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє Polsat News.

    Коли його запитали про вивезення дипломатів з України Мюллер зазначив, що «на цей момент такого рішення нема».

    «Коли ми були (з прем’єр-міністром – ред.) у Києві, ми дали чіткий сигнал, що такі рішення будуть прийматися у разі крайньої на те потреби», – сказав він. Мюллер підкреслив, що польські дипломатичні місії відіграють важливу роль допомоги.

    Варто зазначити, що у Польщі серед іншого є генконсульство у Харкові.

    «На даний момент ми оприлюднили комюніке, в якому сказано, що якщо це не конче необхідно, то від поїздок до Украини слід утриматися», – сказав політик. Він наголосив, що якщо хтось зараз хоче виїхати з України, то це особисте рішення. Мюллер також нагадав, що в Україні проживає багато поляків, і це не люди, які перебувають там тимчасово, наприклад, з метою бізнесу чи туризму.

    Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Японії вирішило скоротити кількість співробітників посольства в Україні через нібито швидке вторгнення Росії в країну і оголосило про евакуацію дипломатів. Також адміністрація США вирішила відкликати всіх дипломатів, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин. Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

    До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.


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    Теги: Польща дипломатія США Україна евакуація
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    Російське вторгнення. Польща зробила заяву щодо евакуації дипломатів