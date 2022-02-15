«Я і НАТО»: українцям розповіли про Альянс (відео)

Перше відео називається: «Що таке НАТО та які його цінності?»

На фоні постійної загрози зі сторони Росії, все частіше лунають заклики, аби Україна вступала у НАТО. Але багато українців й досі не до кінця розуміють, що це за організація.

Як повідомляє пресслужба ЗСУ, спеціально для вирішення цієї проблеми, за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні та громадською організацією Trueua реалізовується проєкт: «Я і НАТО», в рамках якого розроблено серію анімаційних продуктів про НАТО, її структуру, завдання, функції, цінності та євроатлантичний шлях України.

Перший відеоролик зазначеної серії називається: «Що таке НАТО та які її цінності?».

У ньому розповідається історія заснування Альянсу та його головні цілі на сьогодні.

Нагадаємо, до Дня всіх закоханих, Міністерство оборони запустило цікавий флешмоб.

«Любіть ЗСУ», − лаконічно написано в повідомленні Міноборони, а також прохання, поширити допис на своїх сторінках у соцмережах.

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у засіданні з міністрами оборони країн-членів НАТО у четвер, 17 лютого.

Напередодні міністр оборони оцінив шанси росіян захопити Київ.

Також міністр оборони побачив «позитивний сигнал» із Білорусі.

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