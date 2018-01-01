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    Польща назве свої кораблі на честь українських міст

    «Нові назви пароплавів не стануть суперечливими у політичному плані»
    Польща закупила нові кораблі китайського виробництва і планує переназвати їх «іменами міст на колишніх польських територіях». Перший корабель, що отримають з Китаю, поляки назвуть «Львів», повідомляє Radio Szcecin. [READ_MORE] «Ми змінюємо назви кораблів, які вже стоять готові у китайських верфях. Для
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    «Нові назви пароплавів не стануть суперечливими у політичному плані»

    Польща закупила нові кораблі китайського виробництва і планує переназвати їх «іменами міст на колишніх польських територіях». Перший корабель, що отримають з Китаю, поляки назвуть «Львів», повідомляє Radio Szcecin.

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    «Ми змінюємо назви кораблів, які вже стоять готові у китайських верфях. Для мешканців Щеціна (найбільший міський порт у Польщі) і не тільки — це гарні і ностальгічні назви. Тому ми хочемо, щоб кораблі мали імена колишніх польських міст на східних прикордонних землях», - прокоментував менеджер держкомпанії «Польське морське пароплавство» Павло Бжезицький. 

    Загалом поляки планують перейменувати кілька кораблів. Окрім вітрильного корабля «Львів» на обліку у польських пароплавців з'являться судна «Тернопіль» та «Вільнюс».

    Тим часом Бжезинский вважає, що нові назви пароплавів не стануть суперечливими у політичному плані. Повідомляється, що у польському арсеналі вже п'ять років перебуває корабель «Львівські орлята». 

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    Польща Львів корабель Тернопіль
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