Польща назве свої кораблі на честь українських міст

«Нові назви пароплавів не стануть суперечливими у політичному плані»

Польща закупила нові кораблі китайського виробництва і планує переназвати їх «іменами міст на колишніх польських територіях». Перший корабель, що отримають з Китаю, поляки назвуть «Львів», повідомляє Radio Szcecin. [READ_MORE] «Ми змінюємо назви кораблів, які вже стоять готові у китайських верфях. Для



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«Нові назви пароплавів не стануть суперечливими у політичному плані»

Польща закупила нові кораблі китайського виробництва і планує переназвати їх «іменами міст на колишніх польських територіях». Перший корабель, що отримають з Китаю, поляки назвуть «Львів», повідомляє Radio Szcecin.

«Ми змінюємо назви кораблів, які вже стоять готові у китайських верфях. Для мешканців Щеціна (найбільший міський порт у Польщі) і не тільки — це гарні і ностальгічні назви. Тому ми хочемо, щоб кораблі мали імена колишніх польських міст на східних прикордонних землях», - прокоментував менеджер держкомпанії «Польське морське пароплавство» Павло Бжезицький.

Загалом поляки планують перейменувати кілька кораблів. Окрім вітрильного корабля «Львів» на обліку у польських пароплавців з'являться судна «Тернопіль» та «Вільнюс».

Тим часом Бжезинский вважає, що нові назви пароплавів не стануть суперечливими у політичному плані. Повідомляється, що у польському арсеналі вже п'ять років перебуває корабель «Львівські орлята».