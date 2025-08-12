В'їзд до Польщі: скільки потрібно мати грошей при перетині кордону

При виїзді на кордоні з Польщею необхідно мати певну кількість грошей

Сума необхідних для в'їзду коштів буде різною у випадку наявності або відсутності квитка назад

Українці, які планують в’їзд до Польщі, повинні мати достатньо коштів для проживання та повернення додому. В інакшому випадку їм може бути відмовлено у в'їзді, повідомляє «Главком» з посиланням на портал Migrant Info.

Скільки грошей повинен мати українець при перетині кордону з Польщею

Сума грошей залежить від тривалості запланованого перебування і становить:

300 злотих, якщо заплановане перебування не перевищує чотири дні;

75 злотих за кожен день запланованого перебування, якщо заплановане перебування перевищує чотири дні.

Окремо рахують вартість зворотного квитка за його відсутності на момент виїзду. В такому випадку іноземець повинен мати з собою:

200 злотих, якщо особа прибула з країни-сусіда Республіки Польща;

500 злотих, якщо особа прибула з іншої країни-члена Європейського Союзу, ніж та, що зазначена вище;

2 500 злотих, якщо особа прибула з держави, яка не є членом Європейського Союзу.

А от іноземець, який в'їжджає на територію Польщі для вступу або продовження освіти, участі в наукових дослідженнях або тренінгах, виконання робіт з розвитку, а також з метою вступу або продовження навчання, повинен мати фінансові кошти в розмірі не менше 1270 злотих на перші два місяці запланованого перебування.

У кого не перевіряють гроші

На порталі зазначається, що не завжди іноземці повинні доводити, що вони мають фінансові кошти для оплати свого перебування. Зокрема, вони звільняються від цього обов'язку, якщо перетинають кордон у разі:

візи, виданої з метою виконання роботи;

візи з метою користування правами, пов'язаними з Картою поляка;

карти перебування.

Відмова у в'їзді

Українцю може бути відмовлено у в'їзді до Польщі в ситуації, якщо він не має достатніх коштів для існування відповідно до тривалості та мети запланованого перебування або коштів для зворотного повернення.

Нагадаємо, раніше Міносвіти Польщі ускладнило вступ до вишів іноземцям. Зокрема, па підтвердження знання польської чи іншої мови на потрібному рівні тепер потрібні сертифікати. Іноземці не встигають отримати вчасно, тому ініціативна група вже склала петицію з проханням відстрочити набрання чинності постановою.