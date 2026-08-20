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Польща змінила правила оформлення документів для українців: що варто знати

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Польща змінила правила оформлення документів для українців: що варто знати
Перехід на обов'язковий електронний запис має допомогти уникнути великих живих черг
фото з відкритих джерел

Українцям у Польщі доведеться заздалегідь записуватися на подання документів у центрах ДП «Документ»

У Польщі змінили порядок роботи окремих центрів «Паспортного сервісу» ДП «Документ». Відтепер українці, які хочуть оформити ID-картку або закордонний паспорт у Гданську та Кракові, мають попередньо зареєструватися в електронній черзі. Про зміни повідомили у ДП «Документ», пише «Главком».

Що змінилося

Новий порядок почав діяти 17 серпня 2026 року. Відтоді прийом документів у цих двох центрах здійснюється виключно за попереднім онлайн-записом. Раніше у центрах ДП «Документ» у Польщі можна було скористатися як електронною, так і живою чергою. Тепер у Гданську та Кракові для подання документів необхідно заздалегідь забронювати час візиту. Таким чином, оформити за один візит без попереднього запису новий закордонний паспорт або ID-картку вже не вийде.

У «Паспортному сервісі» пояснили, що перехід на обов'язковий електронний запис має допомогти уникнути великих живих черг і дозволить відвідувачам приходити у визначений час.Водночас отримати вже готові документи або оформити апостиль можна без попередньої реєстрації – для цих послуг діє жива черга.

Як записатися

Електронна черга доступна через офіційний сайт ДП «Документ». Українцям радять заздалегідь перевіряти наявність вільних місць та обирати доступний час. Приходити до центру потрібно у день і час, зазначені під час реєстрації.

Варто зазначити, що електронний запис у Польщі почали поступово запроваджувати ще влітку. З 1 червня 2026 року центри ДП «Документ» у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові почали використовувати електронну чергу з верифікацією через «Дія.Підпис». На той момент у Польщі ще залишалася можливість обслуговування у форматі живої черги.

Скільки коштують документи

Вартість оформлення документів складається з адміністративної послуги та вартості бланка, доставки документів і сервісного збору. Стандартний термін виготовлення та доставки становить до 20 днів, а за термінове оформлення документи можна отримати швидше — до семи днів.

Зокрема, за даними ДП «Документ», у Польщі діють такі тарифи:

  • закордонний паспорт – 1547 грн за нетермінове або 2187 грн за термінове оформлення, плюс 375 злотих;
  • обмін ID-картки – 1018 грн за нетермінове або 1388 грн за термінове оформлення, плюс 375 злотих;
  • перше оформлення ID-картки після 14 років – 400 грн за термінове оформлення, плюс 375 злотих;
  • одночасне оформлення ID-картки та закордонного паспорта – 2565 грн за нетермінове або 3575 грн за термінове оформлення, плюс 590 злотих.

Отже, головна зміна для українців у Гданську та Кракові полягає саме у необхідності попереднього електронного запису на подання документів. Водночас для отримання вже готових паспортів та оформлення апостиля попередня реєстрація не потрібна.

Нагадаємо, що Польща також змінює правила навчання українських дітей.

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Теги: Польща документи Європа біженці

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