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Чехія повідомила, яку користь економіці приносять біженці з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Чехія повідомила, яку користь економіці приносять біженці з України
Чехія продовжує приймати біженців із України
фото: 20on.cz

Державні доходи у Чехії від українських біженців продовжують зростати

Біженці з України стали активніше працювати в Чехії, що сприятливо позначається на економічних показниках, повідомили у чеському Міністерстві праці та соціальних справ. За перші три місяці 2025 року своїми податками та відрахуваннями вимушені переселенці внесли до державної скарбниці більш ніж на 124,5 млн євро більше, ніж отримали з неї у вигляді соціальної допомоги та іншої підтримки. Про це повідомило ČT24, пише «Главком».

«Переважна більшість українців у Чехії працюють і приносять до нашого бюджету більше, ніж обходиться допомога їхнім співвітчизникам. Буду дуже вдячний за розповсюдження цієї інформації, оскільки дехто продовжує систематично брехати, щоб розпалити хвилю ненависті до українців та заробити на цьому кілька голосів... Хочу додати важливий момент. У той час як українці у нас сплачують абсолютно такі ж внески та податки, як і всі інші, вони не мають права, наприклад, на батьківську допомогу та інші державні виплати, які отримують чеські громадяни за тих самих відрахувань. Це робить нарікання на них ще більш несправедливими. Також уточнюю, що до витрат ми включаємо не лише соціальну допомогу, а й витрати на медичне обслуговування та інші статті», – заявив глава відомства Маріан Юречка.

У Мінпраці очікують, що у майбутньому прибутки від українських біженців продовжать зростати, а витрати – знижуватися.

«Внесок українців у нашу економіку набагато значніший, ніж просто податкові відрахування. У багатьох галузях, таких як будівництво, сільське господарство, гастрономія, охорона здоров'я та інших, ми вже важко можемо обійтися без їх праці. Вони сприяють зростанню нашої економіки та ВВП, що було б неможливо без них, оскільки ці робочі місця просто не було б кому заповнити. Деякі – через брак кадрів, інші – тому, що вони не мають попиту у чеських громадян. Крім того, українці витрачають тут зароблені гроші, що означає додаткові надходження до державного бюджету, які ми потім використовуємо на благо всіх», – додав міністр.

Нагадаємо, за офіційними даними МВС Чехії, на сьогодні в країни проживають 373 тис. українців з візами тимчасового захисту. При цьому, за даними на квітень 2025 року, в країні офіційно працювало 158,8 тис. власників тимчасового захисту.

До слова, Київ і Прага 5 травня підписали угоду про створення Центру єдності України (Unity Hub) у Чехії. Про це на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив чеський прем'єр Петр Фіала.

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Теги: податки робота Чехія українці переселенці біженці

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