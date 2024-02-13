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Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною
Блокада пункту пропуску триватиме щонайменше годину
фото з відкритих джерел

Протестувальники заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною, де наразі найбільша черга

Польські фермери вдень у вівторок, 13 лютого, заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною «Корчова-Краковець». Про це у коментарі «Радіо Свобода» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За попередньою інформацією, яку українські прикордонники отримали від польських колег, блокада триватиме годину.

Своєю чергою речниця Львівського прикордонного загону Кучковська розповіла, що наразі на Корчовій найбільша черга – 970 вантажівок, бо водії, обминаючи заблоковані пункти пропуску, масово їхали туди.

Станом на ранок 13 лютого, на польському боці кордону України та Польщі блокують роботу п’яти пунктів пропуску: «Дорогуськ – Ягодин», «Зосин – Устилуг», «Гребенне – Рава-Руська», «Шегині – Медика», «Долгобичув – Угринів».

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ» польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок.

До слова, Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

Згодом міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном.

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка, 13 лютого, на кордоні України та Польщі через протести польських фермерів заблоковано п’ять пунктів пропуску, а в чергах стоять понад тисячу вантажівок

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Теги: Польща протест фермер зерно пункт пропуску

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