Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною

Протестувальники заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною, де наразі найбільша черга

Польські фермери вдень у вівторок, 13 лютого, заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною «Корчова-Краковець». Про це у коментарі «Радіо Свобода» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За попередньою інформацією, яку українські прикордонники отримали від польських колег, блокада триватиме годину.

Своєю чергою речниця Львівського прикордонного загону Кучковська розповіла, що наразі на Корчовій найбільша черга – 970 вантажівок, бо водії, обминаючи заблоковані пункти пропуску, масово їхали туди.

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Станом на ранок 13 лютого, на польському боці кордону України та Польщі блокують роботу п’яти пунктів пропуску: «Дорогуськ – Ягодин», «Зосин – Устилуг», «Гребенне – Рава-Руська», «Шегині – Медика», «Долгобичув – Угринів».

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ» польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок.

До слова, Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

Згодом міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном.

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка, 13 лютого, на кордоні України та Польщі через протести польських фермерів заблоковано п’ять пунктів пропуску, а в чергах стоять понад тисячу вантажівок