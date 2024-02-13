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Сусідня з Україною держава може отримати ядерну зброю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сусідня з Україною держава може отримати ядерну зброю
Польща може отримати ядерну зброю в рамках програми НАТО Nuclear Sharing
фото із відкритих джерел

Генерал Крашевський заявив, що Польща потребує ядерної зброї

Польща повинна мати ядерну зброю за кілька років, заявив генерал у відставці Ярослав Крашевський. Він зазначив в ефірі радіо RMF FM, що вважає такий розвиток подій цілком реальним.

«Я вважаю цей сценарій реальним. Наявність такого арсеналу я вважаю за виклик на найближчі кілька років. Сподіваюся, до цього дійде», – наголосив колишній начальник департаменту з нагляду за збройними силами у Бюро національної безпеки Польщі.

Крашевський пояснив, що Польща може отримати ядерну зброю в рамках програми НАТО Nuclear Sharing, яка дозволяє США розміщувати ЯО в країнах-членах Альянсу. Відповідаючи на запитання щодо вартості утримання такого виду зброї, він сказав, що «безпека не має ціни».

Nuclear Sharing – це програма, в рамках якої США можуть розміщувати ядерну зброю в країнах Північноатлантичного альянсу. За інформацією росЗМІ, США нібито тримають у країнах Європи та Туреччини 100 тактичних ядерних боєприпасів. Заряди потужністю від 0,3 до 50 кілотонн знаходяться на шести базах у Німеччині, Італії, Туреччині, Бельгії та Нідерландах.

Нагадаємо, менш ніж за десять років чисельність польських збройних сил збільшилася приблизно вдвічі – з 95 тис до 200 тис осіб, включно з 148 тис діючих військовослужбовців і створеними у 2015 році силами територіальної оборони чисельністю 38 тис осіб. Кінцевою метою є загальна чисельність армії в 300 тис осіб, що дозволить Польщі стати найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі. Про це пише видання The Times.

Планується створити арсенал із 1600 бойових танків, більше, ніж у Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії разом узятих. Згідно з прогнозами, цього року витрати на оборону у Польщі зростуть до 3% ВВП, а за деякими розрахунками можуть перевищити 4%, що стане найвищим показником у НАТО. Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі з 2018 року і до кінця минулого року найбільше виступає за ці реформи та прямо говорить про їхню мету.

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Теги: безпека держава ядерна зброя Польща

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