Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Польські фермери розсипали українське зерно на кордоні: Мінагрополітики різко відреагувало

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польські фермери розсипали українське зерно на кордоні: Мінагрополітики різко відреагувало
Після інциденту на кордоні Мінагрополітики запросило польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії
фото: traktorist.ua

Уже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами

Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні. Про це йдеться в заяві Мінагрополітики.

«Ми уважно спостерігаємо за ходом розслідування даного інциденту, очікуємо на швидке встановлення та покарання винних.

Ми розуміємо, коли польські фермери відстоюють свої інтереси в цивілізований спосіб. Але цей випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору.

Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя», – йдеться в заяві.

Також, як зазначається, Мінагрополітики запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. 4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами.

Водночас у міністерстві подякували полякам, які допомагали і продовжують допомагати українському народу.

«Окремо хочемо зазначити, ми абсолютно впевнені, що такі випадки не зможуть вплинути на нашу спільну боротьбу і на велику підтримку польського народу, яку ми відчуваємо протягом 2 років у війні проти російського загарбника», – додали в Мінагрополітики.

До відома, у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» польські фермери почали трощити українські фури із зерном та висипали його на дорогу. 

Нагадаємо, польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску кордону з Україною. Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.

Теги: Польща зерно кордон фермерський протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд обрав запобіжний захід брату Мазепи
Суд обрав запобіжний захід брату Мазепи
20 сiчня, 02:50
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер Палати представників США заявив, що питання кордону та допомогу Україні можуть розділити
31 сiчня, 04:45
Дональд Туск та Володимир Зеленський
Туск найближчими днями здійснить візит до Києва
12 сiчня, 23:59
Вступ України до НАТО: Дуда назвав терміни
Вступ України до НАТО: Дуда назвав терміни
17 сiчня, 10:23
ДБР 18 січня затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу
Затримання бізнесмена Мазепи: ДБР повідомило деталі (фото, відео)
19 сiчня, 08:53
У порівнянні з 2022 роком покращилося ставлення до канадців, американців, німців і французів
Як українці ставляться до поляків, євреїв та російськомовних – результати опитування
29 сiчня, 14:34
Президент США запевнив, що без вагань ухвалить рішення про закриття кордону, якщо отримає відповідні повноваження
Байден готовий закрити кордон із Мексикою
27 сiчня, 18:12
Ухвалення законопроєкту очікується у першому кварталі цього року
Польща планує продовжити термін перебування українських біженців
2 лютого, 20:36
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко прокоментував чутки про військову техніку Білорусі біля кордону з Україною
Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною? Прикордонники зробили заяву
8 лютого, 17:02

Суспільство

У Львові відкрито рекрутинговий центр
У Львові відкрито рекрутинговий центр
Польські фермери розсипали українське зерно на кордоні: Мінагрополітики різко відреагувало
Польські фермери розсипали українське зерно на кордоні: Мінагрополітики різко відреагувало
У Бучанській громаді останній храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ
У Бучанській громаді останній храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ
Помер засновник цифрового агентства Postmen Ярослав Ведмідь
Помер засновник цифрового агентства Postmen Ярослав Ведмідь
Поведінка Ірини Фаріон може демотивувати воїнів. Суд ухвалив сенсаційне рішення
Поведінка Ірини Фаріон може демотивувати воїнів. Суд ухвалив сенсаційне рішення
Убивство 17-річного українського баскетболіста у Німеччині: нападника затримано
Убивство 17-річного українського баскетболіста у Німеччині: нападника затримано

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
56K
Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України
54K
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
25K
У повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків: подробиці
16K
Що не так з відставкою головкома Залужного: ексглава Зовнішньої розвідки висловив свою думку
14K
Очільник заповідника «Києво-Печерська лавра» придумав, як учинити з останками Столипіна

Новини

Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Сьогодні, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Сьогодні, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Вчора, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Вчора, 00:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua