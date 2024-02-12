Польські фермери розсипали українське зерно на кордоні: Мінагрополітики різко відреагувало

Після інциденту на кордоні Мінагрополітики запросило польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії

Уже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами

Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні. Про це йдеться в заяві Мінагрополітики.

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«Ми уважно спостерігаємо за ходом розслідування даного інциденту, очікуємо на швидке встановлення та покарання винних.

Ми розуміємо, коли польські фермери відстоюють свої інтереси в цивілізований спосіб. Але цей випадок знищення української пшениці не має нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору.

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Вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя», – йдеться в заяві.

Також, як зазначається, Мінагрополітики запрошує польських фермерів до України пересвідчитися, в яких умовах зараз працюють українські аграрії. 4 мільйони малих фермерів в Україні готові поділитися своїм досвідом з польськими колегами.

Водночас у міністерстві подякували полякам, які допомагали і продовжують допомагати українському народу.

«Окремо хочемо зазначити, ми абсолютно впевнені, що такі випадки не зможуть вплинути на нашу спільну боротьбу і на велику підтримку польського народу, яку ми відчуваємо протягом 2 років у війні проти російського загарбника», – додали в Мінагрополітики.

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До відома, у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» польські фермери почали трощити українські фури із зерном та висипали його на дорогу.

Нагадаємо, польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску кордону з Україною. Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.