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Польські фермери заблокували п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польські фермери заблокували п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною
Наразі заблоковано «Ягодин», «Рава-Руська», «Шегині», «Устилуг» та «Угринів»
фото з відкритих джерел

Найбільші черги навпроти пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська»

Станом на ранок вівторка, 13 лютого, на кордоні України та Польщі через протести польських фермерів заблоковано п’ять пунктів пропуску, а в чергах стоять понад тисячу вантажівок, заявив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко зазначив, що заблоковано такі пункти пропуску як «Ягодин», «Рава-Руська», «Шегині», «Устилуг» та «Угринів».

«Пропускається невеличка кількість вантажівок. Фактично за годину можуть пропускати в будь-якому з напрямків 1-2-3 автомобілі як у бік Польщі, так і на виїзд», – наголосив речник Державної прикордонної служби.

Також Демченко додав, що ситуація на кожному пункті пропуску залежить від конкретних людей, які блокують дороги.

Водночас не блокується рух інших категорій транспорту – легкові автомобілі та автобуси вільно перетинають кордон за обома напрямками.

Найбільше автомобілів очікують на перетин кордону в напрямку України навпроти ПП «Ягодин» та «Рава-Руська». При цьому краща ситуація навпроти пунктів пропуску «Устилуг» та «Угринів». При цьому Демченко нагадав, що вантажна спроможність пропуску вантажівок на усіх ПП різна, що зумовлює більші чи менші черги.  

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ» польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок.

До слова, Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

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Теги: Польща протест кордон Держприкордонслужба фермер

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