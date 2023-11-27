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Польські страйкарі погрожують цілодобово блокувати пункти пропуску «Медика-Шегині»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польські страйкарі погрожують цілодобово блокувати пункти пропуску «Медика-Шегині»
Цілодобовий страйк має початися із 27 листопада
фото з відкритих джерел

З 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні

Польські перевізники погрожують цілодобове блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску «Медика-Шегині» на українсько-польському кордоні. Про це попередили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

«Згідно з інформацією, яку українським прикордонникам надали польські колеги, громадська акція з блокування руху вантажівок біля польського пункту пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині», від 27 листопада може відбуватися цілодобово», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

З 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин - Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Як повідомлялося, польські протестувальники вимагають скасувати угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським союзом, яка повинна діяти до 30 червня 2024 року. 

Нагадаємо, Україна виступила з пропозицією до Польщі відкрити додатковий пункт пропуску порожнього вантажного автотранспорту. 

Крім того, Україна пропонує ЄС створити моніторингову місію на польському кордоні. При цьому Мінінфраструктури розпочало збір інформації для евакуації українських водіїв.

Читайте також: Заблокований кордон. Чи означає це, що нас не чекають в ЄС?
Теги: акція Україна кордон Польща

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