Україна вперше увійшла до комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

У липні 2022 року Україна представила свою кандидатуру на вибори до складу Комітету Всесвітньої спадщини на період 2023-2027 років

Обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для активної участі у реалізації Конвенції

Україну було вперше обрано до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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«Це історична для України подія та важливий крок в розвитку та захисті культурної та природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли об’єднатися для захисту нашої культурної спадщини», – заявив тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

У Мінкульті зауважили, що обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для активної участі у реалізації Конвенції, зокрема приймати рішення щодо використання Фонду всесвітньої спадщини та включення об’єктів до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

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Нагадаємо, у липні 2022 року Україна представила свою кандидатуру на вибори до складу Комітету Всесвітньої спадщини на період 2023-2027 років.

Тим часом Росія вперше в історії не увійшла до складу Виконавчої ради ЮНЕСКО.