Поляки й угорці хочуть від ЄС грошей на захист європейських цінностей в їхніх країнах

Фінансування має здійснюватися через окремий фонд ЄС

Громадські організації у двох центральноєвропейських країнах – Польщі і Угорщині – закликали ЄС створити окремий фонд для фінансування діяльності, яка спрямована на захист європейських цінностей в цих країнах. Орієнтовна назва фонду – Інструмент гарантування європейських цінностей. Про це повідомляє видання EU Observer. Дану ідею



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Фінансування має здійснюватися через окремий фонд ЄС

Громадські організації у двох центральноєвропейських країнах – Польщі і Угорщині – закликали ЄС створити окремий фонд для фінансування діяльності, яка спрямована на захист європейських цінностей в цих країнах. Орієнтовна назва фонду – Інструмент гарантування європейських цінностей. Про це повідомляє видання EU Observer.

Дану ідею під час слухань в Європарламенті висловила Марта Пардаві, співголова Гельсінського комітету Угорщини, який став об’єктом переслідування уряду Віктора Орбана. На її думку, іноземне фінансування є ключовим для збереження незалежності організації. Пардаві заявила про те, що фінансування захисту європейських цінностей передбачене в ЄС для кандидатів в члени і третіх країн, але не для самих членів.

Окрім того, сама допомога, що надається, розрахована на 18 місяців.

Марта Пардаві закликала виділяти кошти на захист відповідних цінностей в самих державах-членах, а також надати цьому довгострокового характеру.

Дані тези підтримали і представники польської Гельсінської фундації із прав людини.