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    У світі

    Помер автор музики до фільму «Кримінальне чтиво»

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    <span>У США помер музикант Дік Дейл</span> - Помер автор музики до фільму «Кримінальне чтиво»
    У США помер музикант Дік Дейл
    Фото: The Guardian

    Всього Дік Дейл (справжнє ім'я Річард Ентоні Монсурі) випустив 11 альбомів

    Американський гітарист Дік Дейл, якого вважають родоначальником популярного в 60-х стилю серф-рок, помер у віці 81 рік.

    Про це повідомляє The Guardian з посиланням на музиканта Сема Болла.

    Причини смерті поки не називаються.

    Його справжнє ім'я - Річард Ентоні Монсурі. Він народився в 1937 році в Бостоні (США). Свою музичну кар'єру Дейл почав у 1959 році, а перший альбом випустив у 1962 році.

    В цілому за всю кар'єру він випустив 11 альбомів і 14 збірок пісень, неодноразово брав участь у музичних і ток-шоу, а також виконував роль самого себе в телесеріалах і фільмах.

    Велику популярність музикантові приніс сингл Misirlou, написаний до фільму Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво».

    США
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