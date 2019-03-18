Помер автор музики до фільму «Кримінальне чтиво»

Всього Дік Дейл (справжнє ім'я Річард Ентоні Монсурі) випустив 11 альбомів

Американський гітарист Дік Дейл, якого вважають родоначальником популярного в 60-х стилю серф-рок, помер у віці 81 рік.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на музиканта Сема Болла.

Причини смерті поки не називаються.

Його справжнє ім'я - Річард Ентоні Монсурі. Він народився в 1937 році в Бостоні (США). Свою музичну кар'єру Дейл почав у 1959 році, а перший альбом випустив у 1962 році.

В цілому за всю кар'єру він випустив 11 альбомів і 14 збірок пісень, неодноразово брав участь у музичних і ток-шоу, а також виконував роль самого себе в телесеріалах і фільмах.

Велику популярність музикантові приніс сингл Misirlou, написаний до фільму Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво».