Помер барабанщик гурту The Rolling Stones Чарлі Воттс

Барабанщик The Rolling Stones Чарлі Воттс помер на 81 році життя

Воттс посів 10 місце у переліку 50 кращих рок-барабанщиків за версією журналу Classic Rock

У Великій Британії у 80-річному віці помер барабанщик рок-гурту The Rolling Stones Чарлі Воттс. Про це повідомляється на сторінці гурту у Twitter.

За словами його агента, він помер у лікарні в Лондоні в оточенні рідних.

«Чарлі був любимим чоловіком, батьком і дідом, а також членом Rolling Stones, одним з найвеличніших барабанщиків свого покоління», — зазначається у заяві.

Чарлі Воттс приєднався до гурту The Rolling Stones у 1963 році. Він навчався на графічного дизайнера, але почав грати на ударних інструментах і познайомився з іншими учасниками гурту. Також Воттс розробив дизайн кількох обкладинок альбомів The Rolling Stones.

Його майстерність гри на ударних неодноразово відзначалася критиками та профільними виданнями. У 2006 році Воттс посів 12 місце у списку 100 найвеличніших барабанщиків усіх часів за версією видання Rolling Stone, а також 10 місце у переліку 50 кращих рок-барабанщиків за версією журналу Classic Rock.

На початку серпня 2021 року Воттс відмовився від участі у світовому турі The Rolling Stones. Представники музиканта зазначили, що йому потрібно пройти реабілітацію після лікування, але невідомо від чого саме.