Помер відомий російський актор Державін
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Михайло Державін
Державін помер після тривалої важкої хвороби
У віці 81 року помер відомий російський актор Михайло Державін.
Він був найстарішим провідним актором Театру сатири.
Про смерть Державіна повідомили в театрі, пишуть російські ЗМІ.
Народний артист Росії помер після тривалої важкої хвороби.
Про дату прощання і похорону буде відомо пізніше.
У кіно Державін дебютував в 1956 році, знявшись у фільмі Юрія Єгорова «Вони були першими», де зіграв гімназиста Женьку.
Одна із його кіноролей, яка найбільше запам'яталася, - у фільмі «Троє в човні, не рахуючи собаки».