Помер відомий російський актор Державін

Державін помер після тривалої важкої хвороби

У віці 81 року помер відомий російський актор Михайло Державін. Він був найстарішим провідним актором Театру сатири. Про смерть Державіна повідомили в театрі, пишуть російські ЗМІ. Народний артист Росії помер після тривалої важкої хвороби. Про дату прощання і похорону буде відомо пізніше. У кіно Державін дебютував в 1956 році, знявшись у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Державін

Державін помер після тривалої важкої хвороби

У віці 81 року помер відомий російський актор Михайло Державін.

Він був найстарішим провідним актором Театру сатири.

Про смерть Державіна повідомили в театрі, пишуть російські ЗМІ.

Народний артист Росії помер після тривалої важкої хвороби.

Про дату прощання і похорону буде відомо пізніше.

У кіно Державін дебютував в 1956 році, знявшись у фільмі Юрія Єгорова «Вони були першими», де зіграв гімназиста Женьку.

Одна із його кіноролей, яка найбільше запам'яталася, - у фільмі «Троє в човні, не рахуючи собаки».