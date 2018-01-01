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    Помер відомий російський актор Державін

    Державін помер після тривалої важкої хвороби
    У віці 81 року помер відомий російський актор Михайло Державін. Він був найстарішим провідним актором Театру сатири. Про смерть Державіна повідомили в театрі, пишуть російські ЗМІ. Народний артист Росії помер після тривалої важкої хвороби. Про дату прощання і похорону буде відомо пізніше. У кіно Державін дебютував в 1956 році, знявшись у
    • Сьогодні, 09:03
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    Михайло Державін
    Михайло Державін

    Державін помер після тривалої важкої хвороби

    У віці 81 року помер відомий російський актор Михайло Державін.

    Він був найстарішим провідним актором Театру сатири.

    Про смерть Державіна повідомили в театрі, пишуть російські ЗМІ.

    Народний артист Росії помер після тривалої важкої хвороби.

    Про дату прощання і похорону буде відомо пізніше.

    У кіно Державін дебютував в 1956 році, знявшись у фільмі Юрія Єгорова «Вони були першими», де зіграв гімназиста Женьку.

    Одна із його кіноролей, яка найбільше запам'яталася, - у фільмі «Троє в човні, не рахуючи собаки».

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