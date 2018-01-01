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    Помер засновник IKEA Інгвар Кампрад

    Кампрад помер у себе вдома в провінції Смоланд
    Помер засновник меблевої мережі IKEA, швед Інґвар Кампрад, оголосила фірма. Йому був 91 рік. Кампрад помер у себе вдома в провінції Смоланд (Швеція), ідеться у заяві компанії. Він був «одним із найвидатніших підприємців ХХ століття», зазначили там. Назва IKEA є акронімом, і розшифровується як Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, тобто
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    Інґвар Феодор Кампрад (на передньому плані)
    Інґвар Феодор Кампрад (на передньому плані)

    Кампрад помер у себе вдома в провінції Смоланд

    Помер засновник меблевої мережі IKEA, швед Інґвар Кампрад, оголосила фірма. Йому був 91 рік.

    Кампрад помер у себе вдома в провінції Смоланд (Швеція), ідеться у заяві компанії. Він був «одним із найвидатніших підприємців ХХ століття», зазначили там.

    Назва IKEA є акронімом, і розшифровується як Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, тобто ім'я та прізвище засновника і назва ферми Ельмтарюд, де він народився.

    Інґвару Кампраду докоряли зв'язками з нацистами у минулому, які він назвав «найбільшою помилкою» свого життя.

    Джерело: BBC

    Швеція смерть
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