Помер засновник IKEA Інгвар Кампрад
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Інґвар Феодор Кампрад (на передньому плані)
Кампрад помер у себе вдома в провінції Смоланд
Помер засновник меблевої мережі IKEA, швед Інґвар Кампрад, оголосила фірма. Йому був 91 рік.
Кампрад помер у себе вдома в провінції Смоланд (Швеція), ідеться у заяві компанії. Він був «одним із найвидатніших підприємців ХХ століття», зазначили там.
Назва IKEA є акронімом, і розшифровується як Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, тобто ім'я та прізвище засновника і назва ферми Ельмтарюд, де він народився.
Інґвару Кампраду докоряли зв'язками з нацистами у минулому, які він назвав «найбільшою помилкою» свого життя.
Джерело: BBC