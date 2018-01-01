Помер засновник IKEA Інгвар Кампрад

Кампрад помер у себе вдома в провінції Смоланд

Помер засновник меблевої мережі IKEA, швед Інґвар Кампрад, оголосила фірма. Йому був 91 рік. Кампрад помер у себе вдома в провінції Смоланд (Швеція), ідеться у заяві компанії. Він був «одним із найвидатніших підприємців ХХ століття», зазначили там. Назва IKEA є акронімом, і розшифровується як Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, тобто



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Інґвар Феодор Кампрад (на передньому плані)

Кампрад помер у себе вдома в провінції Смоланд

Помер засновник меблевої мережі IKEA, швед Інґвар Кампрад, оголосила фірма. Йому був 91 рік.

Кампрад помер у себе вдома в провінції Смоланд (Швеція), ідеться у заяві компанії. Він був «одним із найвидатніших підприємців ХХ століття», зазначили там.

Назва IKEA є акронімом, і розшифровується як Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, тобто ім'я та прізвище засновника і назва ферми Ельмтарюд, де він народився.

Інґвару Кампраду докоряли зв'язками з нацистами у минулому, які він назвав «найбільшою помилкою» свого життя.

Джерело: BBC